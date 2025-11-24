أعلن روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، على ملعب أولد ترافورد، في ختام الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس المرمى: لامينز

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليني يورو - لوك شاو

خط الوسط: دورجو - كاسيميرو - بورنو فيرنانديز

خط الهجوم: زيركزي - مبيومو - أماد ديالو.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى التي يلعبها زيركزي أساسيًا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ودفع أموريم بـ زيركزي بدلًا من ماتياش كونيا في هجوم مانشستر يونايتد.

كما يلعب المدرب البرتغالي بـ ليني يورو في قلب الدفاع بدلًا من هاري ماجواير الذي خاض المباراة الماضية أساسيًا.

ويحافظ مانشستر يونايتد على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 5 مباريات، حيث فاز في 3 وتعادل في مباراتين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.