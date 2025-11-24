طلب جيمي كاراجر، لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، من محمد صلاح نجم "الريدز" الخروج والحديث عبر وسائل الإعلام في ظل الفترة الحالية التي يعاني فيها الفريق، والتي تشهد تراجعًا ملحوظًا في المستوى.

وأشاد كاراجر بما يفعله فيرجيل فان دايك، من ظهور معتاد الذي يشمل الحديث في جميع الأوقات مع وسائل الإعلام، خاصة في الفترات التي يمر فيها الفريق بمرحلة سيئة، موضحًا أن هذا هو دور القائد.

تصريحات كاراجر

استهل كاراجر، تصريحاته التي أدلى بها ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قائلًا: "بعد مباراة فورست، خرج فان دايك وتحدث، وهذا ما يجب أن يفعله كقائد، في كل هذه الهزائم، فان دايك هو من يخرج ويتحدث دائمًا، يجب على القائد أن يفعل ذلك، لكن ينبغي أيضًا أن يكون هناك لاعبون آخرون يتحدثون باسم النادي".

وواصل: "قبل عام، لم يكن محمد صلاح مترددًا في الحديث عن وضعه الشخصي وعدم تقديم النادي عقدًا له، لا أسمع صلاح يتحدث إلا عندما يحصل على جائزة رجل المباراة أو عندما يكون بحاجة لعقد جديد".

وأكمل نجم ليفربول السابق: "أود أن أرى صلاح، كأحد قادة وأسطورة ليفربول، يخرج ويتحدث باسم الفريق".

وانتقل كاراجر للحديث عن سلوت، قائلًا: "تفاجأت بالطريقة التي تحدث بها بعض الأشخاص الذين أعرفهم، عن سلوت بعد مباراة فورست، هناك احترام كبير لما فعله الموسم الماضي، والفوز بالدوري في أول موسم شيء رائع".

وأكمل: "لكن لدي شعور أنه لا يحظى بالدعم والحب غير المشروط الذي كان لدى يورجن كلوب، كلوب مر بفترات صعبة أيضًا، في وقتٍ ما، خسر ست مباريات متتالية في أنفيلد، لكن لم يطرح أحد موضوع إقالته كما يحدث الآن مع سلوت".

وأتم: "بالنسبة لي، يجب ألا يكون هناك أي تفكير أو حديث عن خروج ورحيل هذا المدرب خلال هذا الموسم (يقصد سلوت)".