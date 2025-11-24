فاز إيفرتون بنتيجة 1-0 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون على ملعب أولد ترافورد في ختام الجولة 12 من بريميرليج.

وسجل هال هدف إيفرتون والوحيد في المباراة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 18 في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 18 في المركز الـ 10.

تفاصيل المباراة

وتعرض إدرايسا جاي لاعب إيفرتون للطرد المباشر في الدقيقة 13، بعد مشاجرته مع زميله كين.

وسجل كيرنان هال هدف إيفرتون الأول في الدقيقة 28، بعدما راوغ ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد، ليصوب في المرمى كرة قوية.

وأرسل زيركزي لاعب نادي مانشستر يونايتد كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء باتريك دورجو ولكن مرت فوق العارضة.

وتصدى جوردن بيكفورد لتصويبة قوية من برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 57، أرسل أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد، كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء ماسون ماونت ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

صوب ماسون ماونت كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إيفرتون.

تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب مانشستر يونايتد برايان مبومو أبعدها بتصدي رائع حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد في الدقيقة 79.

صوب برونو فيرنانديز كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 89، أرسل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، كرة عرضية قابلها زيركزي بضربة رأسية قوية تصدى لها بيكفورد بطريقة رائعة.

وأنقذ بيكفورد مرمى إيفرتون في الدقيقة 90+2 بعد تصويبة من ماونت من داخل منطقة الجزاء.