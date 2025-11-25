المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرسنال في الصدارة ويونايتد يتراجع.. ترتيب البريميرليج بعد نهاية الجولة الـ12

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:43 ص 25/11/2025
أرسنال

أرسنال

اختُتمت مساء الإثنين مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت هزيمة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بهدف دون رد، ليتجمّد رصيد "الشياطين الحمر" عند 18 نقطة ويتراجع الفريق إلى المركز العاشر.

ورغم امتلاك يونايتد الرصيد نفسه من النقاط مع ليفربول وتوتنهام، فإن فارق الأهداف وضعه خلفهما في جدول الترتيب، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 15 نقطة ليصل إلى المركز الثالث عشر.

وجاء ترتيب البريميرليج بعد نهاية الجولة الـ12 كالتالي:

أرسنال – 29 نقطة

تشيلسي – 23 نقطة

مانشستر سيتي – 22 نقطة

أستون فيلا – 21 نقطة

كريستال بالاس – 20 نقطة

برايتون – 19 نقطة

سندرلاند – 19 نقطة

بورنموث – 19 نقطة

توتنهام – 18 نقطة

مانشستر يونايتد – 18 نقطة (من 11 مباراة)

ليفربول – 18 نقطة

برينتفورد – 16 نقطة

إيفرتون – 15 نقطة (من 11 مباراة)

نيوكاسل – 15 نقطة

فولهام – 14 نقطة

نوتنجهام فورست – 12 نقطة

وست هام – 11 نقطة

ليدز يونايتد – 11 نقطة

بيرنلي – 10 نقاط

وولفرهامبتون – نقطتان فقط

الجولة حملت تغييرات مهمة في وسط الترتيب، بينما حافظ أرسنال على الصدارة مع اشتداد المنافسة خلفه بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

