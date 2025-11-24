المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أموريم: إيفرتون يستحق الفوز علينا.. وعلينا بذل المزيد من الجهد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:44 ص 25/11/2025
أموريم

أموريم

أكد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أن نادي إيفرتون استحق الفوز في مباراة الفريقين، مشيراً إلى أن على فريقه بذل المزيد من الجهد.

وفاز إيفرتون بنتيجة 1-0 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 18 في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 18 في المركز الـ 10.

تصريحات أموريم

وقال أموريم في تصريحات عقب المباراة: "كانوا الفريق الأفضل سواءً بـ 11 أو 10 لاعبين، شعرتُ منذ الدقيقة الأولى أننا لم نكن بنفس القوة، لذا فهم يستحقون الفوز".

وأضاف: "إذا كان لديهم 10 لاعبين، فلنضغط على الخصم في الثلث الهجومي الأخير، علينا أن نكون قريبين من خط الهجوم، كنا بحاجة للتركيز، علينا بذل المزيد من الجهد".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد: "انسَ النتائج، فالنتائج سيئة للغاية، لكنني أكثر قلقًا بشأن مشاعري خلال المباراة، لدينا تدريب غدًا وسأتعامل مع الأمر غدًا".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إيفرتون

