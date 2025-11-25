المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هالاند يواصل الهيمنة ويتصدر سباق هدافي البريميرليج

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:55 ص 25/11/2025
هالاند

هالاند

يواصل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، فرض سيطرته المعتادة على سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما ابتعد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا.

وقدم هالاند بداية قوية هذا الموسم، محافظًا على معدلاته التهديفية العالية، ليبتعد بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه في جدول الهدافين.

وجاء ترتيب هدافي البريميرليج على النحو التالي:

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفًا

إيجور تياجو – برينتفورد – 9 أهداف

داني ويلبيك – برايتون – 7 أهداف

أنطوان سيمينيو – بورنموث – 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا – كريستال بالاس – 6 أهداف

ويبدو أن هالاند يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، في ظل تألقه المستمر وقدرته الكبيرة على الحسم داخل منطقة الجزاء.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند

