المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

"ما حدث لا يعكس شخصيتي".. لاعب إيفرتون يعلق على واقعة صفع زميله في مباراة مانشستر يونايتد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:14 ص 25/11/2025
إيفرتون

إدريسا جانا جاي ومايكل كين

علق النجم السنغالي إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون، على الواقعة المثيرة التي شهدتها مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وتعرض إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون، للطرد خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

واعتدى الدولي السنغالي على زميله مايكل كين خلال عتاب بينهما بعد أحد هجمات مانشستر يونايتد، ليشاهد الحكم واقعة الصفع ويقوم بطرد جاي بالدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وأكمل إيفرتون اللقاء بعشرة لاعبين، ولكنه تمكن من الفوز بنتيجة (1-0) في الدوري الإنجليزي على مانشستر يونايتد.

اعتذار لاعب إيفرتون

وكتب إدريسا جانا جاي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "أود أن أعتذر أولاً لزميلي مايكل كين".

وأضاف: "أتحمل كامل المسؤولية عن ردة فعلي، كما أعتذر لزملائي في الفريق، وللجهاز الفني، وللجماهير، وللنادي".

وأتم لاعب إيفرتون: "ما حدث لا يعكس شخصيتي ولا قيمي، مشاعري متوترة، لكن لا شيء يبرر هذا السلوك، سأحرص على عدم تكراره مرة أخرى".

مباراة إيفرتون القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إيفرتون إدريسا جانا جاي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg