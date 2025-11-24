علق النجم السنغالي إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون، على الواقعة المثيرة التي شهدتها مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وتعرض إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون، للطرد خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

واعتدى الدولي السنغالي على زميله مايكل كين خلال عتاب بينهما بعد أحد هجمات مانشستر يونايتد، ليشاهد الحكم واقعة الصفع ويقوم بطرد جاي بالدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وأكمل إيفرتون اللقاء بعشرة لاعبين، ولكنه تمكن من الفوز بنتيجة (1-0) في الدوري الإنجليزي على مانشستر يونايتد.

اعتذار لاعب إيفرتون

وكتب إدريسا جانا جاي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "أود أن أعتذر أولاً لزميلي مايكل كين".

وأضاف: "أتحمل كامل المسؤولية عن ردة فعلي، كما أعتذر لزملائي في الفريق، وللجهاز الفني، وللجماهير، وللنادي".

وأتم لاعب إيفرتون: "ما حدث لا يعكس شخصيتي ولا قيمي، مشاعري متوترة، لكن لا شيء يبرر هذا السلوك، سأحرص على عدم تكراره مرة أخرى".