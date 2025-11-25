يتلقى الدولي المصري محمد صلاح انتقادات جماهيرية واسعة هذا الموسم بعد أن تراجع عن تقديم المستويات المعتادة منه مع نادي ليفربول، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتزامن تراجع أداء صلاح مع نتائج سلبية لفريقه ليفربول الذي تلقى 6 هزائم من أصل 12 جولة بالدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" سجل صلاح 4 أهداف وصنع 2 (أي ساهم بـ6 أهداف) في 12 جولة بالدوري الإنجليزي.

ويعد هذا أقل مواسم صلاح (على صعيد التهديف والصناعة) بعد 12 جولة في الدوري الإنجليزي، معادلًا بذلك موسم 2023-2022 والذي ساهم فيه أيضًا بـ6 أهداف.

ماذا قدم صلاح بعد 12 جولة في مواسمه مع ليفربول؟

فيما يلي، إحصائيات صلاح في أول 12 جولة بمنافسات الدوري الإنجليزي في كل موسم مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017.

2025 - 2026

4 أهداف وصنع 2

2024- 2025

10 أهداف وصنع 6

2023- 2024

10 أهداف وصنع 4

2022 -2023

3 أهداف وصنع 3

2022-2021

11 هدف وصنع 5

2021-2020

10 أهداف (شارك في 11 وغاب عن لقاء بسبب الإصابة)، وصنع 2

2020-2019

سجل 6 أهداف (شارك في 11 من أول 12 جولة) وصنع 3

2019-2018

سجل 6 أهداف وصنع 3

2017 - 2018

سجل 9 أهداف وصنع 3