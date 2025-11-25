المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد 12 جولة.. أين تقع انطلاقة صلاح بين الأسوأ في مسيرته مع ليفربول؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:48 م 25/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يتلقى الدولي المصري محمد صلاح انتقادات جماهيرية واسعة هذا الموسم بعد أن تراجع عن تقديم المستويات المعتادة منه مع نادي ليفربول، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتزامن تراجع أداء صلاح مع نتائج سلبية لفريقه ليفربول الذي تلقى 6 هزائم من أصل 12 جولة بالدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" سجل صلاح 4 أهداف وصنع 2 (أي ساهم بـ6 أهداف) في 12 جولة بالدوري الإنجليزي.

ويعد هذا أقل مواسم صلاح (على صعيد التهديف والصناعة) بعد 12 جولة في الدوري الإنجليزي، معادلًا بذلك موسم 2023-2022 والذي ساهم فيه أيضًا بـ6 أهداف.

ماذا قدم صلاح بعد 12 جولة في مواسمه مع ليفربول؟

فيما يلي، إحصائيات صلاح في أول 12 جولة بمنافسات الدوري الإنجليزي في كل موسم مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017.

2025 - 2026

4 أهداف وصنع 2

2024- 2025

10 أهداف وصنع 6

2023- 2024

10 أهداف وصنع 4

2022 -2023

3 أهداف وصنع 3

2022-2021

11 هدف وصنع 5

2021-2020

10 أهداف (شارك في 11 وغاب عن لقاء بسبب الإصابة)، وصنع 2

2020-2019

سجل 6 أهداف (شارك في 11 من أول 12 جولة) وصنع 3

2019-2018

سجل 6 أهداف وصنع 3

2017 - 2018

سجل 9 أهداف وصنع 3

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح دوري ابطال اوروبا أرقام صلاح ترتيب الدوري الانجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg