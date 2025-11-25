وجه أسطورة ليفربول الإنجليزي، جرايم سونيس، انتقادات حادة لأداء نجم الفريق، محمد صلاح، في ظل استمرار سلسلة النتائج المخيبة للآمال للريدز، آخرها الهزيمة الثقيلة أمام نوتنجهام فورست 3-0 في أنفيلد.

ويعاني ليفربول بشكل واضح هذا الموسم، حيث تكبد الفريق هزيمته الثامنة في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، بينما خسر ثلاث مرات من خمس مباريات بفارق ثلاثة أهداف، وسط تراجع جماعي في الأداء رغم الاستثمارات الضخمة الصيف الماضي، والتي بلغت 446 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الفريق بلاعبين مثل فلوريان ويرتز، ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي.

صلاح يواجه صعوبات كبيرة في الموسم الحالي

وأشار سونيس إلى أن محمد صلاح، الذي تألق الموسم الماضي بمعدل 57 مساهمة مباشرة في 52 مباراة، سجل هذا الموسم خمسة أهداف فقط في 17 مباراة، وهو ما يعكس تراجعًا لافتًا في مستواه الهجومي.

وأضاف سونيس أن الفرق المنافسة تستغل نقاط ضعف صلاح الدفاعية لمهاجمة الفريق، مشيرًا إلى افتقاره للشجاعة في بعض المواقف على أرض الملعب.

وقال سونيس في تصريحات لـ talkSPORT: "لقد كان نجمًا خارقًا بكل معنى الكلمة طوال السنوات السبع الماضية، وإذا اخترت أفضل لاعبي ليفربول على مر العصور، فهو من الأسماء الأولى في التشكيلة".

لكنه أشار إلى علامات التحذير منذ بداية الموسم، موضحًا: "في مباراة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، لاحظت أن صلاح لم يحاول خوض تحديات معينة مثل الكرات الهوائية، وهذا يظهر افتقاره للشهية بعض الشيء، وهو ما لم نعتده منه في المواسم السابقة".

وأضاف سونيس: "الكلمات القاسية أحيانًا هي الأكثر لطفًا، وأعتقد أنه يحتاج إلى ذلك ليعود إلى مستواه المعروف والنجم الذي عرفناه في ليفربول".

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيخوض مباراة مهمة يوم الأربعاء أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا لمحاولة استعادة التوازن والمستوى الفني للفريق.