انضم السنغالي إدريسا جانا جاي، لاعب وسط إيفرتون، إلى قائمة أغرب حالات الطرد في تاريخ كرة القدم، بعدما حصل على بطاقة حمراء عقب صفعة وجهها لزميله مايكل كين خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الطرد بعد 13 دقيقة فقط من بداية المباراة، حين نشب خلاف بين جاي وكين عقب فرصة خطيرة لبرونو فيرنانديز، ليظهر في اللقطات أن كين قام بدفع زميله، قبل أن يرد جاي بصفعة على وجهه. ولم يتردد الحكم توني هارينجتون في إشهار البطاقة الحمراء، فيما أكّدت رابطة الدوري أن اللقطة خضعت لمراجعة حكم الفيديو المساعد.

وظهر جاي غاضبًا بشدة من القرار قبل أن يتدخل الحارس جوردان بيكفورد لتهدئته، لكن اللاعب عاد سريعًا للاعتراف بخطئه عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب:"أود الاعتذار لزميلي مايكل كين. أتحمل المسؤولية كاملة. أعتذر أيضًا لزملائي والجهاز الفني والجماهير. ما حدث لا يمثلني ولا يعبر عن قيم الفريق. المشاعر قد تسيطر أحيانًا، لكن لا شيء يبرر هذا السلوك."

وأكد اللاعب أنه سيتأكد من عدم تكرار الواقعة.

وتعد هذه أول حالة طرد في الدوري الإنجليزي بسبب مشادة بين زميلين منذ طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي عام 2008 بعد صفعة لآندي جريفين.

وشهد تاريخ كرة القدم عدة حالات طرد غريبة لا تُنسى، أبرزها:

1. نطحة زيدان الشهيرة

في نهائي كأس العالم 2006، طُرد زين الدين زيدان بعد اعتدائه برأسه على ماركو ماتيراتسي عقب كلمات استفزازية. طرد زيدان كان نقطة تحول وأسهم في فوز إيطاليا باللقب العالمي.

2. ثلاث بطاقات صفراء للاعب واحد

المدافع الكرواتي يوسيب سيمونيتش حصل على ثلاث بطاقات صفراء في مباراة كرواتيا وأستراليا في نفس كأس العالم، بعدما نسي الحكم جراهام بول أنه أشهر له إنذارين قبل الطرد، مع اعتراف لاحق بالخطأ.

3. طرد هازارد وفتى جمع الكرات

في كأس الرابطة الإنجليزية 2013، حاول إدين هازارد الحصول على الكرة من صبي جمع الكرات الذي أخفاها بجسده، فركل الكرة تحته، ليتم طرده رغم عدم تعرضه لعقوبات لاحقة. الصبي نفسه خضع للتحقيق.

4. طرد جيبس بدلًا من تشامبرلين

في مباراة أرسنال وتشيلسي عام 2014، لمس تشامبرلين الكرة بيده داخل المنطقة لكن الحكم طرد كيران جيبس بالخطأ رغم اعتراف اللاعب الحقيقي للحكم.

5. شجار زملاء نيوكاسل

مواجهة أستون فيلا عام 2005 شهدت واحدة من أشهر المشاحنات بين زملاء الفريق الواحد، حين اشتبك لي بوير وكيرون داير وتبادلا اللكمات، لينالا الطرد معًا.