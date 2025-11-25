وجه رينو جاتوزو، المدير الفني لنادي ميلان، رسالة قوية إلى فيديريكو كييزا، محذرًا إياه من الطريقة التي يسير بها موسمه الحالي مع ليفربول، معتبرًا أنه "أهدر بالفعل النصف الأول من الموسم" بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم في أنفيلد.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا، يرى جاتوزو أن كييزا بحاجة ماسة إلى العودة لـ"الوضع الطبيعي" من خلال اللعب باستمرار، خاصة وأن عدم مشاركته أصبح عقبة أمام استعادته مستواه وإمكانية اعتماده أساسيًا مع منتخب إيطاليا في فترة حساسة تستبق تصفيات كأس العالم 2026 المقررة في مارس.

كييزا بين ليفربول وإيطاليا

وأشار التقرير إلى أن كييزا ربما كان عليه اتخاذ قرار مختلف في الميركاتو الصيفي الماضي، حين تلقى اهتمامًا من عدة أندية في الدوري الإيطالي، رغم التعقيدات المتعلقة براتبه.

وأضاف أن الوضع بقي على حاله بعد خمسة أشهر، مع استمرار غياب اللاعب عن المشاركة بانتظام.

وأكد التقرير أن ليفربول سيواجه خلال يناير المقبل غياب نجمه المصري محمد صلاح للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما كان قد يمنح كييزا مساحة أكبر للمشاركة، إلا أن ذلك لا يكفي لإنقاذ موسم اللاعب إذا لم يحدث تغيير حقيقي في وضعه الفني.

تحديات قبل كأس العالم

وشدد جاتوزو على أن كييزا يحتاج إلى التفكير في مصلحته الشخصية ومصلحة منتخب إيطاليا، خاصة أن "أزوري" يستعد لفترة حاسمة في تصفيات المونديال، محذرًا من ضياع النصف الثاني من الموسم أيضًا إذا بقي الوضع على ما هو عليه.

