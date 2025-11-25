المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

فرصة ذهبية لمرموش.. الظهور الأول أساسيًا في دوري الأبطال مع سيتي هذا الموسم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:16 م 25/11/2025
عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

الدولي المصري عمر مرموش

دخل الدولي المصري عمر مرموش التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، خلال المواجهة التي تجمع الفريق الإنجليزي بباير ليفركوزن مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مرموش يعود أساسياً مع مانشستر سيتي

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لمرموش أساسيًا منذ ظهوره آخر مرة أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو يوم 29 أكتوبر الماضي.

كما أنها المرة الرابعة التي يبدأ فيها اللاعب مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، بعد مشاركته أساسيًا أمام توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وسوانزي في الكاراباو.

سيتي يبحث عن تعزيز موقعه في المجموعة

ويستضيف مانشستر سيتي ضيفه الألماني على ملعبه، في لقاء يسعى خلاله الفريق لحصد ثلاث نقاط مهمة، حيث يحتل السيتي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

وشهد التشكيل الرسمي اعتماد المدرب بيب جوارديولا على مرموش ضمن الخط الأمامي، في فرصة جديدة للاعب المصري لترك بصمته الأوروبية مع السيتيزن.

 

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر رموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

