دخل الدولي المصري عمر مرموش التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، خلال المواجهة التي تجمع الفريق الإنجليزي بباير ليفركوزن مساء الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مرموش يعود أساسياً مع مانشستر سيتي

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لمرموش أساسيًا منذ ظهوره آخر مرة أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو يوم 29 أكتوبر الماضي.

كما أنها المرة الرابعة التي يبدأ فيها اللاعب مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، بعد مشاركته أساسيًا أمام توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وسوانزي في الكاراباو.

سيتي يبحث عن تعزيز موقعه في المجموعة

ويستضيف مانشستر سيتي ضيفه الألماني على ملعبه، في لقاء يسعى خلاله الفريق لحصد ثلاث نقاط مهمة، حيث يحتل السيتي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

وشهد التشكيل الرسمي اعتماد المدرب بيب جوارديولا على مرموش ضمن الخط الأمامي، في فرصة جديدة للاعب المصري لترك بصمته الأوروبية مع السيتيزن.