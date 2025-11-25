المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

صفقة الموسم.. أرسنال وتشيلسي يتنافسان على مدافع نوتنجهام

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:25 م 25/11/2025
موريلو

المدافع البرازيلي موريلو لاعب نوتنجهام فورست

أبدى ناديا أرسنال وتشيلسي اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع المدافع البرازيلي موريلو، لاعب نوتنجهام فورست، بعد المستويات اللافتة التي قدّمها خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال وتشيلسي يتنافسان على ضم مدافع نوتنجهام فورست

ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة فيشايس، فإن القيمة المالية للصفقة قد تتراوح بين 80 و90 مليون يورو، وهو رقم يعكس التطور الكبير الذي أظهره اللاعب صاحب الـ23 عامًا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات رسمية من أحد الناديين الحريصين على تدعيم صفوفهما.

وبحسب موقع CaughtOffside، فإن أرسنال يمتلك بالفعل عمقًا دفاعيًا قويًا، ما يجعل خيار التعاقد مع موريلو أقل إلحاحًا، في ظل حاجة الفريق اللندني لتعزيز خطوطه الهجومية بلاعبين قادرين على صناعة الفارق.

على الجهة الأخرى، يبدو تشيلسي الأكثر احتياجًا لخدمات المدافع البرازيلي، خاصة بعد الاضطرابات الدفاعية التي عاشها الفريق هذا الموسم، نتيجة تراجع المستوى وتعدد الإصابات.

ويرى مراقبون أن موريلو قد يمثل إضافة مثالية للبلوز، وقد يمنح خط الدفاع قوة واستقرارًا أكبر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

 

تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز نوتنجهام فورست موريلو انتقالات الشتاء صفقات الميركاتو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg