أبدى ناديا أرسنال وتشيلسي اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع المدافع البرازيلي موريلو، لاعب نوتنجهام فورست، بعد المستويات اللافتة التي قدّمها خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال وتشيلسي يتنافسان على ضم مدافع نوتنجهام فورست

ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة فيشايس، فإن القيمة المالية للصفقة قد تتراوح بين 80 و90 مليون يورو، وهو رقم يعكس التطور الكبير الذي أظهره اللاعب صاحب الـ23 عامًا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات رسمية من أحد الناديين الحريصين على تدعيم صفوفهما.

وبحسب موقع CaughtOffside، فإن أرسنال يمتلك بالفعل عمقًا دفاعيًا قويًا، ما يجعل خيار التعاقد مع موريلو أقل إلحاحًا، في ظل حاجة الفريق اللندني لتعزيز خطوطه الهجومية بلاعبين قادرين على صناعة الفارق.

على الجهة الأخرى، يبدو تشيلسي الأكثر احتياجًا لخدمات المدافع البرازيلي، خاصة بعد الاضطرابات الدفاعية التي عاشها الفريق هذا الموسم، نتيجة تراجع المستوى وتعدد الإصابات.

ويرى مراقبون أن موريلو قد يمثل إضافة مثالية للبلوز، وقد يمنح خط الدفاع قوة واستقرارًا أكبر.

