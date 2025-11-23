المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

إيبيريشي إيزي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:13 م 26/11/2025
إيزي

إيزي

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم الإنجليزي إيبيريشي إيزي لاعب أرسنال، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيزي قاد أرسنال للفوز على توتنهام هوتسبر، بعد تسجيله لـ3 أهداف في الفوز بنتيجة (4-1)، الذي أقيم في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وحصل إيزي على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 61%، وكان البرازيلي موريلو لاعب نوتنجهام فورست أقرب منافس له بنسبة 11%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، جوردان بيكفورد (9%)، أندري سانتوس (6%)، هارفي بارنز وألفونسو أريولا ومورجان روجرز (4%)، ويريمي بينو (1%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي:

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).
الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).
الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).
الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).
الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).
الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).
الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).
الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).
الجولة التاسعة: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد).
الجولة العاشرة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).
الجولة الحادية عشر: جيريمي دوكو (مانشستر سيتي).
الجولة الثانية عشر: إيبيريشي إيزي (أرسنال).

أرسنال الدوري الإنجليزي إيزي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

