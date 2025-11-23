أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم الإنجليزي إيبيريشي إيزي لاعب أرسنال، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيزي قاد أرسنال للفوز على توتنهام هوتسبر، بعد تسجيله لـ3 أهداف في الفوز بنتيجة (4-1)، الذي أقيم في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وحصل إيزي على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 61%، وكان البرازيلي موريلو لاعب نوتنجهام فورست أقرب منافس له بنسبة 11%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، جوردان بيكفورد (9%)، أندري سانتوس (6%)، هارفي بارنز وألفونسو أريولا ومورجان روجرز (4%)، ويريمي بينو (1%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي:

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).

الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).

الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).

الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).

الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).

الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).

الجولة التاسعة: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد).

الجولة العاشرة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).

الجولة الحادية عشر: جيريمي دوكو (مانشستر سيتي).

الجولة الثانية عشر: إيبيريشي إيزي (أرسنال).