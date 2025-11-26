المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشيلسي ينجزها سرًا.. عقد جديد لكوكوريلا دون إعلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:55 م 26/11/2025
مارك كوكوريلا

تشيلسي يكافئ نجمه مارك كوكوريلا

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن إتمام تشيلسي صفقة تجديد عقد الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا بشكل سري خلال الصيف الماضي، دون أن يصدر النادي أي إعلان رسمي بشأنها.

تفاصيل العقد ودور كوكوريلا الجديد

وأفاد رومانو، عبر قناته على يوتيوب، بأن كوكوريلا وقع في شهر أغسطس الماضي على عقد محسن مع النادي اللندني، مشيرًا إلى أن الاتفاق اكتمل بالفعل منذ بداية الموسم، لكنه ظل بعيدًا عن الأضواء.

وأكد رومانو أن تحسين عقد اللاعب جاء تزامنًا مع المستوى اللافت الذي بات يقدمه مع تشيلسي ومع منتخب إسبانيا، ليتحول من لاعب مثير للجدل إلى أحد أهم عناصر الفريق.

وقال الصحفي الشهير: "أستطيع التأكيد أن مارك كوكوريلا وقع عقدًا محسنًا في أغسطس الماضي، لم يصدر أي بيان رسمي، لكن العقد جرى توقيعه بالفعل خلال الصيف".

دور مؤثر أمام برشلونة

وتأتي هذه المستجدات بعد الأداء القوي الذي قدمه كوكوريلا خلال الفوز الكبير لتشيلسي على برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى المركز الخامس في المجموعة بعد تحقيقه 3 انتصارات من أصل 5 مباريات، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الخامس عشر بعدما اكتفى بتسديدتين فقط على المرمى طوال اللقاء.

الدوري الإنجليزي تشيلسي منتخب إسبانيا مارك كوكوريلا

