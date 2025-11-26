أشاد أسطورة أرسنال تييري هنري بالنجم البرازيلي الصاعد إستيفاو ويليان، جناح تشيلسي، بعد الأداء المبهر الذي قدمه أمام برشلونة في مباراة دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

وخلال تحليله للمواجهة، أكد هنري أن أسلوب لعب إستيفاو يشكل تهديدًا حقيقيًا لأي مدافع، في وقت يستعد فيه آرسنال لمواجهة صعبة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج هذا الأسبوع.

هنري: إستيفاو يملك أسلوبًا "يخيف المدافعين"

وقال هنري: "لن ترغب في اللعب ضده، أنا لا أقول إنك لن تتمكن من إيقافه، لكنه قادم إليك طوال الوقت".

وأضاف النجم الفرنسي السابق: "أعلم أنه ما زال مبكرًا، لكنه يذكرني برايان جيجز، السبب في أن جيجز كان من بين الأفضل هو أنه واصل الضغط عليك طوال المباراة، سواء كان في أفضل حالاته أم لا، وهذا ما يفعله إستيفاو أيضًا".

صعود سريع وتأثير واضح مع البلوز

ويعيش إستيفاو، البالغ من العمر 18 عامًا، فترة تألق لافتة مع تشيلسي هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف في 17 مباراة بجميع البطولات، وأصبح أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار أداء اللاعب أمام برشلونة إعجاب هنري، الذي أكد أن الجناح البرازيلي يمتلك القدرة على إرباك أي دفاع، مشيرًا إلى أن آرسنال عليه التعامل بمنتهى الجدية مع خطورته في القمة المقبلة.

ويتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يظهر تشيلسي بثوب جديد ينافس بقوة في صراع القمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.