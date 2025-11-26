المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بسبب إستيفاو.. هنري يوجه إنذارًا لأرسنال قبل مواجهة تشيلسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:43 م 26/11/2025
هنري أرتيتا

هنري يحذر آرسنال من موهبة إستيفاو

أشاد أسطورة أرسنال تييري هنري بالنجم البرازيلي الصاعد إستيفاو ويليان، جناح تشيلسي، بعد الأداء المبهر الذي قدمه أمام برشلونة في مباراة دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

وخلال تحليله للمواجهة، أكد هنري أن أسلوب لعب إستيفاو يشكل تهديدًا حقيقيًا لأي مدافع، في وقت يستعد فيه آرسنال لمواجهة صعبة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج هذا الأسبوع.

هنري: إستيفاو يملك أسلوبًا "يخيف المدافعين"

وقال هنري: "لن ترغب في اللعب ضده، أنا لا أقول إنك لن تتمكن من إيقافه، لكنه قادم إليك طوال الوقت".

وأضاف النجم الفرنسي السابق: "أعلم أنه ما زال مبكرًا، لكنه يذكرني برايان جيجز، السبب في أن جيجز كان من بين الأفضل هو أنه واصل الضغط عليك طوال المباراة، سواء كان في أفضل حالاته أم لا، وهذا ما يفعله إستيفاو أيضًا".

صعود سريع وتأثير واضح مع البلوز

ويعيش إستيفاو، البالغ من العمر 18 عامًا، فترة تألق لافتة مع تشيلسي هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف في 17 مباراة بجميع البطولات، وأصبح أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار أداء اللاعب أمام برشلونة إعجاب هنري، الذي أكد أن الجناح البرازيلي يمتلك القدرة على إرباك أي دفاع، مشيرًا إلى أن آرسنال عليه التعامل بمنتهى الجدية مع خطورته في القمة المقبلة.

ويتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يظهر تشيلسي بثوب جديد ينافس بقوة في صراع القمة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

الدوري الإنجليزي تشيلسي تييري هنري آرسنال ديربي لندن إستيفاو ويليان ستامفورد بريدج مباراة تشيلسي وآرسنال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg