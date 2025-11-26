المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

نجل روني يستعد لأول ظهور رسمي على أولد ترافورد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:31 م 26/11/2025
روني

كاي روني على أعتاب أول مشاركة كبرى

يستعد كاي روني، نجل أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، لخوض أول تجربة رسمية له على ملعب "أولد ترافورد" الشهر المقبل، مع اقتراب مشاركته المحتملة في مباراة فريق الشباب أمام بيتربورو في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، والمقرر إقامتها في التاسع من ديسمبر.

ويعد هذا اللقاء فرصة استثنائية لمجموعة الشباب في مانشستر يونايتد، بعدما حرموا الموسم الماضي من اللعب على "مسرح الأحلام" بسبب قرارات خفض التكاليف.

كاي روني على أعتاب أول مشاركة كبرى

ويقترب روني الصغير، البالغ من العمر 15 عامًا، من استكمال تعافيه من إصابة في القدم تعرض لها مطلع سبتمبر الماضي، أدت لابتعاده عن الملاعب بعد مشاركته في مباراتين فقط هذا الموسم.

وأكد اللاعب أنه عاد مؤخرًا للتدريبات وهو الآن في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للظهور في المباراة المرتقبة على أرض الملعب الذي صنع تاريخ والده.

ومن المتوقع أن يتواجد إلى جانبه النجم الواعد جيه جيه جابرييل، أحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية يونايتد، والذي يلقبه المشجعون بـ"ميسي الصغير" نظرًا لمهاراته اللافتة وأسلوب لعبه المراوغ.

مانشستر يونايتد واين روني أولد ترافورد كاي روني كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أكاديمية مانشستر يونايتد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg