نجل روني يستعد لأول ظهور رسمي على أولد ترافورد

يستعد كاي روني، نجل أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، لخوض أول تجربة رسمية له على ملعب "أولد ترافورد" الشهر المقبل، مع اقتراب مشاركته المحتملة في مباراة فريق الشباب أمام بيتربورو في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، والمقرر إقامتها في التاسع من ديسمبر.

ويعد هذا اللقاء فرصة استثنائية لمجموعة الشباب في مانشستر يونايتد، بعدما حرموا الموسم الماضي من اللعب على "مسرح الأحلام" بسبب قرارات خفض التكاليف.

كاي روني على أعتاب أول مشاركة كبرى

ويقترب روني الصغير، البالغ من العمر 15 عامًا، من استكمال تعافيه من إصابة في القدم تعرض لها مطلع سبتمبر الماضي، أدت لابتعاده عن الملاعب بعد مشاركته في مباراتين فقط هذا الموسم.

وأكد اللاعب أنه عاد مؤخرًا للتدريبات وهو الآن في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا للظهور في المباراة المرتقبة على أرض الملعب الذي صنع تاريخ والده.

ومن المتوقع أن يتواجد إلى جانبه النجم الواعد جيه جيه جابرييل، أحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية يونايتد، والذي يلقبه المشجعون بـ"ميسي الصغير" نظرًا لمهاراته اللافتة وأسلوب لعبه المراوغ.