صباحك أوروبي.. معاناة ليفربول.. رؤية مبابي.. وخطأ نوير

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

معاناة ليفربول

أكد ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول، أن فريقه يمر بمعاناة شديدة، بعد انخفاض الثقة، عقب الهزيمة أمام أيندهوفن برباعية مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

وعندما سُئل عما إذا كان فريق آرني سلوت يمر بأزمة، قال جيرارد: "الأزمة كلمة قوية جدًا وتُظهر عدم احترام لبعض اللاعبين الذين قدموا أداءً جيدًا لهذا النادي، وللمدرب الذي قدم أداءً جيدًا قبل ثلاثة أشهر".

وأضاف: "إذا كان هذا بعد ستة أشهر أو عام، فربما يُمكنك استخدام هذه الكلمة، لكن لا يُمكن إنكار معاناة الفريق الشديدة، فهم يمرون بفترة سيئة، والثقة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويواصلون نزيف النقاط، ما لم يجد الجهاز الفني حلولاً ويعيدوا الاستقرار للفريق، فسوف يستمر هذا الوضع".

ذا صن

حلم جرينوود

يحظى ماسون جرينوود جناح نادي مارسيليا، بدعم زملائه في الفريق الفرنسي، لاستعادة مكانه في قائمة منتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2026.

وكان جرينوود، قد رفض مؤخرًا تمثيل جامايكا، حيث يحلم بالعودة لحسابات توخيل مدرب منتخب إنجلترا، للمشاركة في المونديال المقبل.

وقال زميله الأمريكي تيموثي ويا أنه يريد مساعدة الجناح الإنجليزي على تحقيق ما يبدو طموحًا مستحيلًا: "عندما أتحدث عن ماسون، أشعر بشعور مميز، فمن النادر جدًا في الحياة أن تتاح لي فرصة تقاسم الملعب مع لاعب رائع وشخصية رائعة كهذا، آمل أن يتم استدعاؤه قريبًا لمنتخب بلاده، أنا فخور به للغاية"..

أرسنال يكبد بايرن الخسارة الأولى

أنهى نادي أرسنال عقدته أمام منافسه بايرن ميونخ، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.

وسقط بايرن ميونخ في فخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم بجميع المسابقات، أمام أرسنال الذي يتصدر بطولتي الدوري ودوري الأبطال، بعد أسبوع استثنائي تغلب فيه على منافسين يحمل لهم عداوة خاصة، وهما توتنهام وبايرن ميونخ.

الصحافة الإسبانية

قناة موفيستار+

رؤية مبابي

رأى كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، أن العديد من جوانب الفريق تحتاج إلى تحسين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية التكاتف بين جميع أفراد النادي.

وقال مبابي: "أرى الفريق يُبلي بلاءً حسنًا، مع أن هناك جوانب تحتاج إلى تحسين. يتحدث الناس كثيرًا في الخارج، لكن هذا طبيعي عندما تلعب لفريق مثل ريال مدريد. علينا حماية أنفسنا، وحماية المدرب وجميع أفراد الجهاز الفني".

وأضاف: "علينا أن نتكاتف لأننا سنُنافس على كل شيء هذا الموسم".

آس

حسابات ريال مدريد

اقترب ريال مدريد من التأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصعب في أثينا، محققًا الانتصار الرابع في البطولة الذي جعله يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويجب على ريال مدريد الفوز بسبع نقاط من التسع المتبقية للوصول إلى 19 نقطة على الأقل اللازمة للتأهل.

سلسلة برشلونة الضائعة

فقد نادي برشلونة سلسلة تهديفية مميزة استمرت 53 مباراة متتالية، بعدما فشل الفريق في تسجيل أي هدف خلال الهزيمة أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 على ملعب ستامفورد بريدج.

وبدأت السلسلة بعد الهزيمة 0-1 أمام ليجانيس في 15 ديسمبر 2024 بالجولة 17 من الدوري الإسباني، ومنذ ذلك الوقت لم يخض الفريق بقيادة هانسي فليك أي مباراة دون تسجيل، حتى مواجهة تشيلسي الأخيرة لتنهي هذا الرقم المميز.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

50 مليون ليوفنتوس

لم يقتصر فوز يوفنتوس المثير بنتيجة 3-2 خارج أرضه على بودو/جليمت على تحقيق أول انتصار أوروبي في عهد سباليتي، بل دفع أيضًا أرباح النادي من دوري أبطال أوروبا إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.

واحتاج يوفنتوس إلى هدف في الوقت بدل الضائع لتحقيق الفوز على بودو/جليمت، وينهي النتيجة سلسلة من ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في مرحلة الدوري الإيطالي.

سكاي

القتال من أجل ميلان

يرى ماتيو جابيا، مدافع فريق ميلان، أن قميص فريقه يطالبه دائما بالقتال، مشيرا إلى أنه سعيد بالتواجد معه في الفترة الحالية.

وقال جابيا: "هذا القميص يطالبنا بالقتال دائمًا، ولدي رغبة في الانتصارات لكي أصبح لاعبا مهما".

وأضاف أن الفريق عمل بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة لأن الحفاظ على الزخم أمر ضروري لتحقيق طموحاتهم.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

عنصرية في الدوري الفرنسي

مثل آرون دونوم لاعب تولوز أمام اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد الإشارة العنصرية التي قام بها دونوم تجاه سيمون إيبونوج لاعب لوهافر وذلك خلال مباراة الفريقين يوم 2 نوفمبر، وقد يتعرض آرون دونوم لعقوبة قاسية.

وكان دونوم شوهد يصدر إشارات عنصرية تجاه إيبونوج، تمثلت في تقليد إشارة أن اللاعب كريه الرائحة.

RMC Sport

غياب بوجبا

لم يشارك بول بوجبا لاعب موناكو في مباراة بافوس​ القبرصي والتي انتهي بنتيجة 2-2 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وظل بوجبا على مقاعد بدلاء موناكو ضد بافوس​ القبرصي.

وشوهد بوجبا يقوم بعمليات إحماء خلال أحداث اللقاء ولكن لم يشارك ضد بافوس.

الصحافة الألمانية

بيلد

خطأ نوير

يبدو أن مانويل نوير بعيدًا كل البعد عن مستواه بعد خطأ فادح في مرماه أمام أرسنال، حيث تقدم الفريق اللندني 1-0 في الدقيقة 22 من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا، وأودعها يوريان تيمبر برأسية من مسافة قريبة لم يتمكن نوير من التصدي لها رغم قربها الشديد.

عادل بايرن النتيجة سريعًا في الدقيقة 32 عبر لينارت كارل، قبل أن يحسم أرسنال اللقاء بهدفي مادويكي ومارتينيلي، حيث جاء الأخير بعد مراوغة نوير، ليستمر الحديث حول تراجع مستوى نوير اللافت، فهل سيخرج الحارس الأسطوري للاعتذار أو الاعتراف بالخطأ كما فعل في مناسبات سابقة؟.

وكالة الأنباء الألمانية

الضباب يعطل شتوتجارت

تأخر وصول فريق شتوتجارت الألماني إلى مدينة ديفينتر الهولندية بسبب الضباب الكثيف الذي منع طائرتهم من الهبوط في مطار ليليستاد المخطط له اليوم الأربعاء، قبل مباراتهم أمام جو أهيد إيجلز في الدوري الأوروبي غداً الخميس.

أجبرت الظروف الجوية الفريق على الهبوط في روتردام بدلاً من ذلك، مما يعني قطع مسافة برية تصل إلى 150 كيلومتراً بالحافلة إلى ديفينتر، أي ضعف المسافة الأصلية تقريباً.