الأخبار

إعلان

سلوت: علينا الاستمرار في القتال.. ونهدر الكثير من الفرص

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:39 م 27/11/2025
أرني سلوت مدرب ليفربول

أرني سلوت مدرب ليفربول

أكد المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن ناديه يعاني بسبب كثرة إهدار الفرص وعدم استغلال الفترات الجيدة خلال مبارياتهم الأخيرة، في المقابل يؤدي كل خطأ صغير لاستقبال هدف في شباك الريدز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة وست هام يونايتد: "معاييرنا ليست كما اعتدنا عليها ونريدها، نعتقد أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل مما نحن عليه، في الموسم الماضي، ركزنا على الفريق لا على الأفراد عندما كنا نفوز، والآن يحدث العكس، يجب أن نواصل التركيز على الفريق لا على الأفراد".

وتابع: "ربما عليك أن تفكر أكثر قليلاً عند الخسارة، وتحاول إيجاد الحل اللازم للفوز، الأمر يتعلق بفعل ما يقوم عليه هذا النادي، الاستمرار في القتال، سيكون من الجيد أن نكافئ أنفسنا في اللحظات التي نلعب فيها بشكل جيد، بينما كل خطأ صغير يؤدي فورًا إلى استقبال هدف في مرمانا".

وأضاف: "هناك ضغط كبير عند اللعب في نادٍ كبير، ويزداد الأمر سوءًا عندما تبدأ بخسارة مباريات أكثر مما اعتاد عليه هذا النادي أو اللاعبون أو المدرب، هناك ضغط مختلف عند الخسارة، ربما يكون عملي أسهل من اللاعبين في التعامل مع الضغط".

وبشأن الإصابات، كشف مدرب ليفربول موقف لاعبيه: "تدرب أليسون مع الفريق اليوم، ونتوقع أن يكون متاحًا، قد يخضع فلوريان فيرتز لجلسة تأهيل غدًا، وقد يتدرب يوم السبت، ولا نتوقع أن تكون مشكلة هوجو إيكيتيكي كبيرة، لنرى ما سيحدث في نهاية الأسبوع، يمكنني التفكير في إجراء تغييرات، لكن لا يمكنني إخباركم ما هي حساباتي ليوم الأحد".

وواصل: "لا أرى أن الروح المعنوية كانت منخفضة عندما استقبلنا هدفًا واحدًا أمس، ولكن بعد 3-1، رأيت 5 أو 10 دقائق صعبة للغاية، حتى مع نتيجة 2-1، تمكنا من خلق فرص كافية لمعادلة النتيجة، إذا رأيت كيف نخلق الفرص، فهي طريقة تدريبنا، لكن للأسف لا تؤدي إلى أهداف، وهو أمر محبط للغاية للجميع، نخلق فرصًا من خلال العمل في ملعب التدريب والاجتماعات".

وأوضح: "إحصائية الأهداف المتوقعة (xG) لا تخبرك دائمًا بالنتيجة، عليك أن ترى متى تستقبل أو تصنع تلك الفرص، عندما تطارد المباراة، تستقبل أكثر، جزء كبير من الأهداف المتوقعة التي نصنعها يكون في الجزء الأول من المباراة، لا نكافئ أنفسنا على الأجزاء الجيدة من المباراة، هذا أمر سخيف، لكنني لم أكن بحاجة إلى تلك الإحصائية لأعرف أننا أهدرنا الكثير من الفرص".

وعن مواجهة وست هام علق قائلًا: "نونو سانتو يؤثر على نتائجهم، لقد أثبت أنه مدرب يصعب اللعب ضده، وفريق يصعب هزيمته، مختلف عن بداية الموسم، لكننا نواجههم الآن، علينا أن نكون مستعدين للتحدي، إنهم يعرفون أن اللعب ضدنا مختلف الآن".

وعن حديثه مع الإدارة عقب هزيمة الأمس، رد قائلًا: "أجرينا نفس المحادثات التي أجريناها منذ أن كنت هنا، نواصل القتال ونسعى للتحسن، لكن المحادثات كانت نفسها".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول مدرب ليفربول أرني سلوت

