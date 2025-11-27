يحيط الغموض بمستقبل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، مع ناديه الحالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، تزامنًا مع اهتمام كبار الدوري الإيطالي بخدماته.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي البرتغالي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يضع العديد من الأندية الكبرى في حالة ترقب، مع اقترابه من الفترة الحرة.

برناردو سيلفا على رادار ميلان ويوفنتوس

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" فقد أبدى ناديا يوفنتوس وميلان اهتمامهما بالتعاقد مع جناح الأزرق السماوي، وأجريت اتصالات أولية مع ممثليه لمحاولة ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويبلغ برناردو من العمر 31 عامًا، ويظل سيلفا واحدا من أكثر لاعبي خط الوسط موهبة من الناحية الفنية والتكتيكية خلال السنوات الماضية في أوروبا، ويعتبر ورقة أساسية في تشكيل المدرب بيب جوارديولا، نظرًا لتعدد استخداماته وخبرته.

ومع ذلك، بعد سبع سنوات حافلة بالألقاب في ملعب "الاتحاد"، من بينها خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في دوري أبطال أوروبا، قد يبحث لاعب خط الوسط عن تحدٍ جديد.

وأشار تقرير "كالتشيو ميركاتو" إلى اهتمام يوفنتوس وميلان بالتعاقد مع سيلفا، باعتباره صفقة يمكنها رفع جودة خط الوسط الهجومي للفريق.

ونوه التقرير بأن يوفنتوس، تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، يعيد بناء الفريق مع التركيز القوي على الإبداع والسيطرة في خط الوسط، وسيكون سيلفا صفقة مثالية.

بينما يستعد ميلان لإبرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي القادم، ويرى الروسونيري في نجم مانشستر سيتي صفقة قادرة على إضافة التوازن والخبرة للفريق، خاصة حال مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

لكن يظل الراتب الباهظ لبرناردو سيلفا عائقًا واضحًا أمام كلا الناديين، حيث يتقاضى صانع الألعاب قرابة الـ10 ملايين يورو صافيًا لكل موسم مع مانشستر سيتي، وهو رقم لا يستطيع يوفنتوس ولا ميلان مجاراته بسهولة.

ومن المتوقع أن تتوقف المفاوضات بين اللاعب وكبار الدوري الإيطالي على موقفه من تخفيض راتبه، مقابل الحصول على دور رئيسي وعقد طويل الأمد.

ورغم الاهتمام الكبير من جانب أندية الدوري السعودي، فإن سيلفا يحرص على البقاء في أوروبا، حيث يعطي الأولوية للعب بأعلى مستوى على المكاسب المالية.