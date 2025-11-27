المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

3 1
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

4 1
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

1 0
18:00
النمسا

النمسا

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

1 0
19:45
نيس

نيس

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

0 0
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

0 0
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

1 0
19:45
سلتيك

سلتيك

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

موسم المعاناة.. كم مباراة شهدت غياب صلاح عن تسجيل الأهداف مع ليفربول؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:33 م 27/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يواصل النجم المصري محمد صلاح غيابه عن تسجيل الأهداف للمباراة الرابعة على التوالي مع ليفربول بجميع المسابقات.

آخر أهداف الفرعون المصري هذا الموسم جاءت أمام أستون فيلا يوم 1 نوفمبر عندما فاز ليفربول بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب صلاح عن التسجيل في شباك مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في بريميرليج، بجانب مواجهتي ريال مدريد وأيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

موسم المعاناة لليفربول

يتزامن تراجع أداء محمد صلاح مع نتائج كارثية بالنسبة لليفربول الذي يعاني تحت قيادة أرني سلوت.

وتلقى الريدز 6 هزائم في 12 جولة في الدوري الإنجليزي، وفاز في 3 مباريات من أصل 5 بدوري أبطال أوروبا.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

الأهداف تغيب عن صلاح في 13 مباراة من أصل 18

إذا نظرنا إلى الموسم الحالي "2025-2026" سنجد أن معاناة صلاح واضحة على صعيد غيابه عن تسجيل الأهداف.

وخاض محمد صلاح 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم منذ انطلاقه بكأس الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس الماضي.

ولم يسجل صلاح سوى في خمس مباريات (5 أهداف)، وغاب عن إحراز الأهداف في 13 لقاء بجميع المسابقات، علمًا أنه صنع 3 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا:

بعد 12 جولة.. أين تقع انطلاقة صلاح بين الأسوأ في مسيرته مع ليفربول؟

كاراجر: قوة صلاح في ساقيه تلاشت.. وأريد منه الخروج للتحدث إلى جماهير ليفربول

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول أيندهوفن محمد صلاح أرقام صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي أهداف صلاح ترتيب دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

0 0
يونج بويز

يونج بويز

22

ماتسين سدد من خارج منطقة الجزاء ولكنها اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg