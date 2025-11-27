يواصل النجم المصري محمد صلاح غيابه عن تسجيل الأهداف للمباراة الرابعة على التوالي مع ليفربول بجميع المسابقات.

آخر أهداف الفرعون المصري هذا الموسم جاءت أمام أستون فيلا يوم 1 نوفمبر عندما فاز ليفربول بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب صلاح عن التسجيل في شباك مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في بريميرليج، بجانب مواجهتي ريال مدريد وأيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

موسم المعاناة لليفربول

يتزامن تراجع أداء محمد صلاح مع نتائج كارثية بالنسبة لليفربول الذي يعاني تحت قيادة أرني سلوت.

وتلقى الريدز 6 هزائم في 12 جولة في الدوري الإنجليزي، وفاز في 3 مباريات من أصل 5 بدوري أبطال أوروبا.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

الأهداف تغيب عن صلاح في 13 مباراة من أصل 18

إذا نظرنا إلى الموسم الحالي "2025-2026" سنجد أن معاناة صلاح واضحة على صعيد غيابه عن تسجيل الأهداف.

وخاض محمد صلاح 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم منذ انطلاقه بكأس الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس الماضي.

ولم يسجل صلاح سوى في خمس مباريات (5 أهداف)، وغاب عن إحراز الأهداف في 13 لقاء بجميع المسابقات، علمًا أنه صنع 3 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا:

بعد 12 جولة.. أين تقع انطلاقة صلاح بين الأسوأ في مسيرته مع ليفربول؟

كاراجر: قوة صلاح في ساقيه تلاشت.. وأريد منه الخروج للتحدث إلى جماهير ليفربول