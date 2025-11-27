المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

"سنناضل من أجلكم".. كوناتي يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد الهزيمة أمام آيندهوفن

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:27 م 27/11/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي يوجه رسالة لجماهير ليفربول

بعد أن مني ليفربول بهزيمة جديدة أمام بي إس في آيندهوفن بنتيجة 4-1 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، خرج المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عامًا) برسالة دعم وتشجيع للجماهير.

كوناتي يوجه رسالة للجماهير بعد هزيمة ليفربول

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب كوناتي: "يجب أن نواجه هذه اللحظة بشجاعة، النقد جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وسنناضل في كل مرة للتغلب على هذا التحدي".

وأضف المدافع الدولي الفرنسي: "في هذه اللحظات، جماهيرنا هي الأهم، أولئك الذين يقفون بجانبنا في السراء والضراء، وأولئك الذين يغنون لنا في الأوقات الصعبة، صوتكم ودعمكم أساسيان".

واختتم كوناتي منشوره: "نعلم أننا بحاجة إلى التحسن، وسنواصل النضال من أجلكم دائمًا".

وتأتي الهزيمة لتكون التاسعة للفريق في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات، في ظل تراجع ملحوظ في الأداء هذا الموسم، ما وضع الفريق تحت ضغط كبير.

ليفربول الدوري الأوروبي إبراهيما كوناتي بي إس في آيندهوفن

