بعد أن مني ليفربول بهزيمة جديدة أمام بي إس في آيندهوفن بنتيجة 4-1 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، خرج المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عامًا) برسالة دعم وتشجيع للجماهير.

كوناتي يوجه رسالة للجماهير بعد هزيمة ليفربول

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب كوناتي: "يجب أن نواجه هذه اللحظة بشجاعة، النقد جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وسنناضل في كل مرة للتغلب على هذا التحدي".

وأضف المدافع الدولي الفرنسي: "في هذه اللحظات، جماهيرنا هي الأهم، أولئك الذين يقفون بجانبنا في السراء والضراء، وأولئك الذين يغنون لنا في الأوقات الصعبة، صوتكم ودعمكم أساسيان".

واختتم كوناتي منشوره: "نعلم أننا بحاجة إلى التحسن، وسنواصل النضال من أجلكم دائمًا".

وتأتي الهزيمة لتكون التاسعة للفريق في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات، في ظل تراجع ملحوظ في الأداء هذا الموسم، ما وضع الفريق تحت ضغط كبير.