عقد المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، اجتماعًا طارئًا مع مسؤولي النادي، وتلقى تحذيرًا نهائيًا بشأن وظيفته، حسبما أفاد موقع CaughtOffside.

ليفربول يمنح أرن سلوت "إنذارًا نهائيًا" ويحدد مهلة مباراتين

ويبدو أن إدارة النادي تتطلع إلى تحسن فوري في الأداء، مع مطالبة سلوت بتحقيق ست نقاط من المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أن هناك توترات بين سلوت ومدير النادي ريتشارد هيوز بعد خلاف سابق حول رفض الأخير قرار المدرب ببيع لويس دياز إلى بايرن ميونيخ خلال الصيف الماضي.

وكان من اللافت أن سلوت حقق نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول مع ليفربول، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من التعاقد مع لاعبين واعدين مثل ألكسندر إيزاك، فلوريان ويرتز، هوجو إيكيتيكي، وجيريمي فريمبونج.

لكن الأداء الحالي للفريق لم يكن على مستوى التوقعات، ما جعل الإدارة تتساءل عن قدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ليفربول يعيش سلسلة هزائم صعبة

ويعيش ليفربول سلسلة هزائم صعبة، إذ تلقى تسع هزائم في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات، ما جعل المباراتين المقبلتين أمام وست هام خارج أرضه وسندرلاند على ملعبه حاسمتين بالنسبة للمدرب الهولندي.