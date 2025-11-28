صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

شبكة سكاي

برشلونة سيضم كين

أكد كزافييه فيلاجوانا، المرشح لرئاسة برشلونة، أنه لا مانع من التعاقد مع هاري هين، مهاجم بايرن ميونخ.

حيث قال فيلاجوانا لشبكة سكاي إن برشلونة سيبحث عن مهاجم بين الموهوبين في لاماسيا أولًا، وإذا لم يجد سيتعاقد مع هاري كين.

ميرور

فرصة سلوت الأخيرة

لا تزال وظيفة أرني سلوت في ليفربول، آمنة بالوقت الحالي، لكن إذا استمر أداء الفريق المتراجع، سيكون الحسم في نهاية الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، أشار جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، إلى أن مباراتي ليدز وسندرلاند، سيكونا حاسمان في مصير أرني سلوت.

ذا صن

عودة كلوب

قد يفكر ليفربول في عودة يورجن كلوب لتولي تدريب الفريق، حال الاستقرار على إقالة أرني سلوت من منصبه.

حيث أشارت الصحيفة إلى أنه حال التواصل مع كلوب، فهو يتولى منصب رئيس كرة القدم في ريد بول، ومن المرجح أن يستمر حتى نهاية الموسم.

الصحافة الإسبانية

آس

عودة بيدري

شهد تدريبات برشلونة يوم الخميس مشاركة بيدري في جزء من المران، لأول مرة بعد غيابه خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

وحال مشاركة بيدري في تدريبات برشلونة يوم الجمعة بدون الشعور بأي مشكلة، فقد يمنحه فليك بضعة دقائق في مواجهة الفريق المقبلة، ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ماركا

تدريب غريب لأتلتيكو مدريد

ظهر لاعبو أتلتيكو مدريد بطريقة غريبة لحظة دخولهم لملعب التدريبات، في المران الجماعي الأول عقب الفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك نجوم الروخي بلانكوس في المران حفاة بلا أحذية، وذلك وفقًا لتعليمات الجهازين، الفني والطبي، من أجل ضمان استشفاء اللاعبين، حيث يساعدهم ذلك على تخفيف الضغط على القدم.

جدار ألونسو يبدأ في الانهيار

ظهر دفاع ريال مدريد بصورة سيئة خلال المباريات الأخيرة، بعدما كان الجدار الذي صنعه المدرب تشابي ألونسو ناجحًا في التصدي لهجمات الخصوم.

استقبل ريال مدريد 17 هدفاً في 18 مباراة حتى الآن، لكن من بينها 5 أهداف في آخر مباراتين، في ظل غياب عدة نجوم أبرزهم: ميليتاو، ديان هويسين وروديجر.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

شكوك حول جاهزية بوليسيتش

أشار ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، إلى احتمالية غياب النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش عن قمة السبت أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، بسبب عدم جاهزيته البدنية الكاملة.

وجاءت تصريحات أليجري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، حيث أوضح: "من الصعب أن يكون بوليسيتش جاهزًا للمشاركة، لكن كل شيء قد يتغير في لحظة".

توتو ميركاتو

فابريجاس يغلق الباب أمام ريال مدريد

حسم سيسك فابريجاس، المدير الفني لنادي كومو، الجدل الدائر حول مستقبل الأرجنتيني نيكو باز، مؤكداً أن اللاعب سيواصل مشواره مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بل ولم يستبعد استمراره حتى موسم 2026-2027.

وقال فابريجاس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس: "الأمور واضحة، نيكو باز لاعب في كومو وسيبقى معنا، القرار النهائي مرتبط بالنادي الآخر، ولا أستبعد أن يستمر هنا في الموسم المقبل أيضًا".

الصحافة الفرنسية

لو باريزيان

القبض على مقتحمي منزل دوناروما

ألقت فرقة مكافحة العصابات في العاصمة الفرنسية، باريس، القبض على ثلاثة مشتبه بهم جدد، في التحقيق في عملية السطو العنيفة على منزل حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق ومانشستر سيتي الحالي، جيانلويجي دوناروما.

واقعة اقتحام منزل دوناروما، تمت في باريس خلال يوليو 2023، وتم احتجاز ثلاثة من المشتبه بهم، والتحقيق معهم لاحقًا، وظهر مؤخرًا أن اثنين منهم متورطين في عملية السطو بشكل حقيقي، بينما كان الثالث "مراقبًا" لسير العملية.

لو موند

مواهب باريس سان جيرمان

تخرج 142 لاعبًا من أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب، منذ تأسيسها عام 1975 قبل أن يصلوا إلى الفريق الأول، وانضم قرابة 10 لاعبين من الأكاديمية إلى التدريبات مع الفريق الأول هذا الموسم.

وشارك خمسة من خريجي أكاديمية باريس خلال مباريات الفريق الأول الرسمية هذا الموسم، وفي مقدمة تلك المواهب وارن زائير-إيمري، سيني مايولو، كوينتين نجانتو، إبراهيم مباي، وماتيس جانجيل.

الصحافة الألمانية

بيلد

حسرة نوير

أبدى مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، حسرته بعد الخسارة التي تلقاها من فريق أرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير: "ما حدث ليس جيدًا لا شك في ذلك. كانت توقعاتنا أعلى مما حدث. كنا نتمنى الفوز هنا، لكن علينا تقبّل الأمر".

وأضاف: "كان أرسنال أفضل في اللحظات الحاسمة. لم نخلق فرصًا واضحة كافية. في الشوط الثاني، لم نخلق فرصًا كافية. كان أرسنال ببساطة أكثر سيطرة. لذا، نتيجة اليوم مقبولة".

اشتباكات في شتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت مساء الخميس عن وجود اشتباكات عنيفة قبل مباراة جو أهيد إيجلز في الدوري الأوروبي.

وأوضح شتوتجارت: "أصدرت السلطات في ديفينتر حظرًا على دخول ركاب ثلاث حافلات لمشجعي النادي إلى ديفينتر، والسبب المُقدم هو مزاعم عن سلوك عدواني من جانب مشجعي النادي تجاه الشرطة في "نقطة التقاء المشجعين" الرسمية".