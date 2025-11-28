فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة حول تغير موقف نادي ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول.

إبراهيما كوناتي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، مما جعل اسمه يرتبط بشكل مباشر بريال مدريد.

ريال مدريد لا يريد كوناتي

وفقًا لما ذكرته، صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، إن ريال مدريد الذي كان يفكر في ضم إبراهيما كوناتي، في صفقة انتقال حر، الصيف المقبل.

لكنها أوضحت أن ريال مدريد موقفه تغير من ضم إبراهيما كوناتي، حيث إنه أبلغ ليفربول مباشرة، بعدم رغبته في ضم المدافع الفرنسي.

تابعت "ذا أثليتك" أن إدارة ليفربول أبدت عزمًا قويًا، في استمرار إبراهيما كوناتي، وتمديد عقده، إلا أن الأمر لا يزال يتوقف على أولويات اللاعب، وإمكانية البقاء في أنفيلد.

بالتالي سيظل الغموض يحيط بمستقبل إبراهيما كوناتي، على الأقل خلال الشهر المقبل، مع ترقب دخول الانتقالات الشتوية في يناير، ما إذا كان المدافع الفرنسي سيمدد عقده أم سيرحل مجانًا في الصيف.