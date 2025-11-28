المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تغير مفاجئ.. ذا أثليتك تكشف تطور موقف ريال مدريد من ضم كوناتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:23 ص 28/11/2025
إبراهيما كوناتي

إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول

فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة حول تغير موقف نادي ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول.

إبراهيما كوناتي ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، مما جعل اسمه يرتبط بشكل مباشر بريال مدريد.

ريال مدريد لا يريد كوناتي

وفقًا لما ذكرته، صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، إن ريال مدريد الذي كان يفكر في ضم إبراهيما كوناتي، في صفقة انتقال حر، الصيف المقبل.

لكنها أوضحت أن ريال مدريد موقفه تغير من ضم إبراهيما كوناتي، حيث إنه أبلغ ليفربول مباشرة، بعدم رغبته في ضم المدافع الفرنسي.

تابعت "ذا أثليتك" أن إدارة ليفربول أبدت عزمًا قويًا، في استمرار إبراهيما كوناتي، وتمديد عقده، إلا أن الأمر لا يزال يتوقف على أولويات اللاعب، وإمكانية البقاء في أنفيلد.

بالتالي سيظل الغموض يحيط بمستقبل إبراهيما كوناتي، على الأقل خلال الشهر المقبل، مع ترقب دخول الانتقالات الشتوية في يناير، ما إذا كان المدافع الفرنسي سيمدد عقده أم سيرحل مجانًا في الصيف.

مباراة ليفربول القادمة
ريال مدريد الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الإسباني الانتقالات الشتوية إبراهيما كوناتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg