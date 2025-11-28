يعد وست هام يونايتد المنافس المقبل لليفربول في الدوري الإنجليزي أحد أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من النجم المصري محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفًا على وست هام يونايتد في تمام الساعة 4:05 مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الريدز من سوء النتائج، حيث تلقى الهزيمة في 6 مباريات في آخر 7 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

بينما يقع وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويعد محمد صلاح هو الأكثر تهديفًا في تاريخ مواجهات ليفربول ضد وست هام برصيد 13 هدفًا (في 18 مباراة) بجميع المسابقات.

فقط أمام مانشستر يونايتد (16) وتوتنهام هوتسبير (14) سجل صلاح أهدافًا أكثر للريدز في جميع المسابقات.

ويتطلع النجم المصري لاستعادة أهدافه مرة أخرى بعدما غاب عن التسجيل في آخر 4 مباريات له سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.