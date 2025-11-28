المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ثالث ضحاياه.. صلاح في مهمة تعزيز إنجازه التاريخي أمام وست هام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:51 م 28/11/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يعد وست هام يونايتد المنافس المقبل لليفربول في الدوري الإنجليزي أحد أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من النجم المصري محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفًا على وست هام يونايتد في تمام الساعة 4:05 مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الريدز من سوء النتائج، حيث تلقى الهزيمة في 6 مباريات في آخر 7 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

بينما يقع وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويعد محمد صلاح هو الأكثر تهديفًا في تاريخ مواجهات ليفربول ضد وست هام برصيد 13 هدفًا (في 18 مباراة) بجميع المسابقات.

فقط أمام مانشستر يونايتد (16) وتوتنهام هوتسبير (14) سجل صلاح أهدافًا أكثر للريدز في جميع المسابقات.

ويتطلع النجم المصري لاستعادة أهدافه مرة أخرى بعدما غاب عن التسجيل في آخر 4 مباريات له سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

 

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح وست هام يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي وست هام ضد ليفربول

