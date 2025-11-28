المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل صدام تشيلسي.. أرتيتا يكشف موقف مصابي أرسنال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:17 م 28/11/2025
أرتيتا

أرتيتا مطمئن رغم الغيابات الهجومية

قبل زيارة أرسنال المرتقبة إلى ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي يوم الأحد 30 نوفمبر، قدم المدير الفني ميكيل أرتيتا آخر المستجدات بشأن حالة عدد من لاعبي الفريق المصابين، وعلى رأسهم لياندرو تروسارد وجابرييل ماجالهاييس وجابرييل جيسوس.

تروسارد قد يلحق بمباراة تشيلسي

وتحدث أرتيتا عن وضع لياندرو تروسارد، الذي غادر مباراة الفوز على بايرن ميونيخ (3-1) الأربعاء الماضي بين شوطي اللقاء، حيث قال اليوم الجمعة: "هناك اختبار جديد لليو اليوم، وعلينا أن نرى كيف يشعر، الإصابة ليست خطيرة على ما يبدو، ما يمنحنا فرصة جيدة لعودته".

جابرييل ماجالهاييس يغيب.. لكن المدرب متفائل

وفي المقابل، أكد أرتيتا أن المدافع البرازيلي جابرييل سيبتعد عن الملاعب لفترة، لكنه أشار إلى أن تطور حالته يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: "ننتظر نتائج الفحوصات لمزيد من الدقة، لكنني واثق تمامًا من قدرته على العودة سريعًا، فطريقة تعامله مع الإصابات دائمًا إيجابية".

جابرييل جيسوس يعود للمشاركة خلف الأبواب المغلقة

وشهدت الأيام الماضية خطوة مهمة في رحلة تعافي المهاجم جابرييل جيسوس، بعدما شارك في مباراة ودية مغلقة يوم الخميس، وهي أول مشاركة تنافسية له منذ غياب دام نحو 11 شهرًا.

وأوضح أرتيتا: "علينا مراقبة رد فعل جسده بعد هذه العودة، والتقدم يجب أن يكون تدريجيًا لتجنب أي انتكاسة."

تفاؤل بشأن جيوكيريس وهافرتز

وعن تطورات الثنائي فيكتور جيوكيريس وكاي هافرتز، قال المدرب الإسباني: "ليس بعد، لكنهما يقتربان من العودة يومًا بعد يوم. نحن متفائلون جدًا بشأنهما."

وختم أرتيتا بالتأكيد على مرونة الفريق رغم الغيابات: "في بعض الفترات افتقدنا ستة لاعبين في الخط الأمامي، ورغم ذلك واصل الفريق الانتصار وقدم أداءً فعالاً جدًا، وهو أمر إيجابي للغاية".

الدوري الإنجليزي تشيلسي أرسنال ميكيل أرتيتا جابرييل جيسوس جابرييل ماجالهاييس غيابات أرسنال أرسنال ضد تشيلسي

