يقدم نادي أرسنال موسمًا استثنائيًا، مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، بعدما قدم مستويات مميزة، وضعته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا، بفضل تنوع أنماطه الهجومية.

وتميز أرسنال بطرق تنفيذه المتنوعة للكرات الثابتة، التي سجل منها عدة أهداف منذ الموسم الماضي، لكنه وجد حلولًا آخرى لاختراق دفاعات الخصوم، كان آخرها الاعتماد على التحولات، ومهاجمة المساحات بشكل مباشر.

وناقشت صحيفة ذا أثلتيك، التطور الذي شهده خط وسط أرسنال، في عملية التحول من الدفاع للهجوم، بفضل الثنائي الجديد: مارتن زوبيمندي وإيبيريتشي إيزي، بالإضافة للمهاجم فيكتور جيوكيريس.

وسلطت الصحيفة الضوء على أرقام أرسنال هذا الموسم، الذي شهدت نموًا واضحًا في الاعتماد على التحولات الهجومية من خلال الهجمات المباشرة (هي التي تبدأ في نصف ملعب الفريق، وتؤدي إما إلى تسديدة أو لمسة داخل منطقة جزاء الخصم خلال 15 ثانية، أي هجمة مرتدة).

ويُعد معدل أرسنال البالغ 2.8 هجمة مباشرة لكل 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم هو الأعلى له في عهد أرتيتا.

وأضافت الصحيفة أن البعض قد يظن أن أرقام أرسنال متأثرة بزيادة القوة البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن معدل الدوري البالغ 4.9 هجمة مباشرة لكل مباراة هذا الموسم هو أدنى معدل له منذ موسم 2020-2021 (4.8).

ويتساوى أرسنال مع مانشستر يونايتد وبورنموث كخامس أعلى فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 من حيث الهجمات المباشرة لكل 90 دقيقة، بينما يتصدر مانشستر سيتي تلك القائمة.

وخلال مواسمه السابقة مع أرسنال، احتل أرتيتا مراكز متأخرة في تلك القائمة، وصلت إلى المركز العشرين من قبل.

وقال أرتيتا في تصريحات سابقة خلال شهر أكتوبر الماضي: "عندما يتعلق الأمر بالفوضى، أريد أن أكون الأفضل، وعندما يتعلق الأمر بالهجوم المنظم، فأنا الأفضل، وعندما يتعلق الأمر بالتكتلات المنخفضة، فأنا الأفضل".

وتابع: "هذا هو الشغف لإيجاد طرق مستمرة لتطوير فريقك، وتطويره، ومنح لاعبيك المزيد من الأدوات ليكونوا غير متوقعين، وخاصةً أكثر كفاءة".

وطبق أرتيتا ما قاله على أرض الواقع، بعدما سجل آرسنال أهدافًا من اللعب المفتوح أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر.