أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، جاهزية النجم الإنجليزي كول بالمر للمشاركة في مواجهة آرسنال المرتقبة يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد غياب طويل منذ منتصف سبتمبر.

ويحول تشيلسي تركيزه سريعًا من الانتصار الكبير على برشلونة في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0، إلى مواجهة نارية على ملعب ستامفورد بريدج أمام المتصدر آرسنال، الذي يعتلي قمة جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة بعد 12 مباراة، بفارق ست نقاط عن البلوز.

بالمر جاهز.. وقد يبدأ أساسيًا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإيطالي في مركز تدريب كوبهام، قال: "نعم، كول متاح للمشاركة وقد يبدأ ضمن التشكيل الأساسي، وهذا أمر مهم جدًا للفريق".

كما أكد ماريسكا أن الفريق خرج بحالة بدنية جيدة من مباراة برشلونة، مضيفًا: "شارك داريو إيسوجو في التدريبات صباح اليوم، وهذا أيضًا خبر رائع".

تألق إستيفاو يفتح باب التوقعات

وكان الشاب البرازيلي إستيفاو قد خطف الأضواء أمام برشلونة وسجل هدفًا مذهلًا منحه جائزة أفضل لاعب بالتصويت الجماهيري.

وعند سؤال ماريسكا حول إمكانية رؤية إستيفاو وبالمر معًا، قال: "نعم، يمكنهما اللعب جنبًا إلى جنب، الأمر يعتمد على الخطة والمنافس، والجماهير بالتأكيد متحمسة لرؤيتهما معًا، ونحن أيضًا".

ويستعد البلوز لمباراة قوية جديدة على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد المقبل، حيث يحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا بعد أيام قليلة من مواجهة برشلونة.