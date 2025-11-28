المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

2 3
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

0 1
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

امتدت لـ 1482 يوما.. هل يحافظ ليفربول على سلسلة اللا هزيمة أمام وست هام؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:36 م 28/11/2025
ليفربول

ليفربول

يحل نادي ليفربول ضيفًا على وست هام يونايتد من أجل استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في تمام الساعة 4:05 مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الريدز من سوء النتائج، حيث تلقى الهزيمة في 6 مباريات في آخر 7 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

بينما يقع وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويتفوق ليفربول في مواجهاته ضد وست هام يونايتد، إذ كانت آخر هزيمة له في يوم 7 نوفمبر لعام 2021 أي منذ 1482 يوما.

وفي آخر 18 مباراة لليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (14 فوزًا و3 تعادلات، وخسارة وحيدة التي كانت في نوفمبر 2021).

وسجل ليفربول 25 هدفًا في 9 زيارات له إلى ملعب لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام، بما في ذلك فوزه 5-0 بالموسم الماضي.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح وست هام يونايتد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg