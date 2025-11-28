يحل نادي ليفربول ضيفًا على وست هام يونايتد من أجل استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في تمام الساعة 4:05 مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الريدز من سوء النتائج، حيث تلقى الهزيمة في 6 مباريات في آخر 7 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

بينما يقع وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويتفوق ليفربول في مواجهاته ضد وست هام يونايتد، إذ كانت آخر هزيمة له في يوم 7 نوفمبر لعام 2021 أي منذ 1482 يوما.

وفي آخر 18 مباراة لليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (14 فوزًا و3 تعادلات، وخسارة وحيدة التي كانت في نوفمبر 2021).

وسجل ليفربول 25 هدفًا في 9 زيارات له إلى ملعب لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام، بما في ذلك فوزه 5-0 بالموسم الماضي.