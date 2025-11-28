جوارديولا يوضح موقف رودري.. ويؤكد: أرسنال قوي جدًا

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن لاعب خط وسط الفريق رودري لن يكون متاحًا لمواجهة ليدز يونايتد، التي تقام يوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يقبع ليدز في المركز الـ18، ما يجعل المباراة اختبارًا مهمًا للفريق السماوي بعد خسارتين متتاليتين.

رودري يواصل التعافي من إصابة أوتار الركبة

وتعافى رودري من إصابة في أوتار الركبة منذ ظهوره الأخير كبديل في مباراة الفوز على بورنموث مطلع نوفمبر، لكنه لم يبدأ أي مباراة منذ التعادل مع موناكو في الأول من أكتوبر.

وعن إمكانية مشاركة اللاعب، قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "ليس بعد، ولكنه ليس بعيدًا جدًا".

جاهزية السيتي رغم الغيابات واعتراف بقوة أرسنال

على الرغم من غياب رودري، يثق جوارديولا في قدرة فريقه على تجاوز التحدي أمام ليدز، مشيرًا إلى أن فريق دانييل فاركي يقدم أداءً مميزًا رغم وضعه الحالي في جدول الترتيب.

وأضاف المدرب الإسباني: "نعلم أن المنافسة صعبة، الدوري الإنجليزي مليء بالتحديات، لكن لدي ثقة كبيرة بلاعبي فريقي وأُقدرهم كثيرًا".

وتطرق جوارديولا إلى الدروس المستفادة من المباريات السابقة، موضحًا أن اللاعبين يحتاجون للعب بثقة واتزان بين الهجوم والدفاع، وقال: "لقد لعبوا بأمان في بعض المباريات الماضية، وهذا درس جيد للمستقبل، الأمر يتعلق فقط بالمباراة التالية، وبعدها سنرى".

وختم جوارديولا حديثه: "أعلم أن الفارق كبير، وأرسنال قوي جدًا، نرى ذلك كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي البطولات الأخرى، ونرى كيف يتحسن كفريق".

السيتي أمام فرصة للتأكيد على تفوقه الهجومي

ويستند مانشستر سيتي إلى سجله القوي أمام ليدز، حيث سجل 16 هدفًا في آخر أربع مواجهات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.