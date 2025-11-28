المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

1 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

جوارديولا يوضح موقف رودري.. ويؤكد: أرسنال قوي جدًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:59 م 28/11/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن لاعب خط وسط الفريق رودري لن يكون متاحًا لمواجهة ليدز يونايتد، التي تقام يوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يقبع ليدز في المركز الـ18، ما يجعل المباراة اختبارًا مهمًا للفريق السماوي بعد خسارتين متتاليتين.

رودري يواصل التعافي من إصابة أوتار الركبة

وتعافى رودري من إصابة في أوتار الركبة منذ ظهوره الأخير كبديل في مباراة الفوز على بورنموث مطلع نوفمبر، لكنه لم يبدأ أي مباراة منذ التعادل مع موناكو في الأول من أكتوبر.

وعن إمكانية مشاركة اللاعب، قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "ليس بعد، ولكنه ليس بعيدًا جدًا".

جاهزية السيتي رغم الغيابات واعتراف بقوة أرسنال

على الرغم من غياب رودري، يثق جوارديولا في قدرة فريقه على تجاوز التحدي أمام ليدز، مشيرًا إلى أن فريق دانييل فاركي يقدم أداءً مميزًا رغم وضعه الحالي في جدول الترتيب.

وأضاف المدرب الإسباني: "نعلم أن المنافسة صعبة، الدوري الإنجليزي مليء بالتحديات، لكن لدي ثقة كبيرة بلاعبي فريقي وأُقدرهم كثيرًا".

وتطرق جوارديولا إلى الدروس المستفادة من المباريات السابقة، موضحًا أن اللاعبين يحتاجون للعب بثقة واتزان بين الهجوم والدفاع، وقال: "لقد لعبوا بأمان في بعض المباريات الماضية، وهذا درس جيد للمستقبل، الأمر يتعلق فقط بالمباراة التالية، وبعدها سنرى".

وختم جوارديولا حديثه: "أعلم أن الفارق كبير، وأرسنال قوي جدًا، نرى ذلك كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي البطولات الأخرى، ونرى كيف يتحسن كفريق".

السيتي أمام فرصة للتأكيد على تفوقه الهجومي

ويستند مانشستر سيتي إلى سجله القوي أمام ليدز، حيث سجل 16 هدفًا في آخر أربع مواجهات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال مانشستر سيتي بيب جوارديولا رودري الدور يالإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
الأهلي

الأهلي

4

بدلاء الأهلي: سيحا - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - محمد أفشة - إمام عاشور - كريم فؤاد - طاهر محمد - حمزه عبد الكريم - محمد شكري

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg