رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به إيفرتون ضد قرار بحق لاعب الوسط إدريسا جانا، وذلك حسبما أكد مدرب الفريق ديفيد مويز.

وكان جانا - 36 عاما - تلقى البطاقة الحمراء المباشرة بعد صفعه زميله مايكل كين وذلك في اللقاء الذي انتهى بفوز إيفرتون على مانشستر يونايتد 1-0، يوم الاثنين الماضي.

وتعد العقوبة المبدئية للسلوك العنيف هي الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب السنغالي عن مواجهات إيفرتون في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل وبورنموث ونوتنجهام فورست.

وقال مويز في المؤتمر الصحفي اليوم: "تقدمنا باستئناف ضد البطاقة الحمراء لكنه تم رفضه".

وأضاف: "لم نتلق أي تفسير للرد أو بيان بالأسباب، لكننا قمنا بالاستئناف عليه فورا".

ونشر نادي إيفرتون، أمس الخميس، صورة لجي وكين يرتديان قفازات الملاكمة ويحتضنان بعضهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق مدرب إيفرتون: "لقد انتهى الأمر فورا، وتجاوزناه سريعا وتم إنهاء كل شيء في غرفة الملابس".