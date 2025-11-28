المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد صفع زميله أمام يونايتد.. الاتحاد الإنجليزي يصدم إيفرتون بشأن طرد إدريسا جانا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:22 م 28/11/2025
إيفرتون

إيفرتون

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به إيفرتون ضد قرار بحق لاعب الوسط إدريسا جانا، وذلك حسبما أكد مدرب الفريق ديفيد مويز.

وكان جانا - 36 عاما - تلقى البطاقة الحمراء المباشرة بعد صفعه زميله مايكل كين وذلك في اللقاء الذي انتهى بفوز إيفرتون على مانشستر يونايتد 1-0، يوم الاثنين الماضي.

وتعد العقوبة المبدئية للسلوك العنيف هي الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب السنغالي عن مواجهات إيفرتون في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل وبورنموث ونوتنجهام فورست.

وقال مويز في المؤتمر الصحفي اليوم: "تقدمنا باستئناف ضد البطاقة الحمراء لكنه تم رفضه".

وأضاف: "لم نتلق أي تفسير للرد أو بيان بالأسباب، لكننا قمنا بالاستئناف عليه فورا".

ونشر نادي إيفرتون، أمس الخميس، صورة لجي وكين يرتديان قفازات الملاكمة ويحتضنان بعضهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق مدرب إيفرتون: "لقد انتهى الأمر فورا، وتجاوزناه سريعا وتم إنهاء كل شيء في غرفة الملابس".

 

مانشستر يونايتد إيفرتون مان يونايتد الاتحاد الإنجليزي إدريسا جانا

