المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

1 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

"كلوب بديل طوارئ".. ليفربول يحدد مدرب سوبر لخلافة سلوت

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:42 م 28/11/2025
أرني سلوت مدرب ليفربول

آرني سلوت

كشفت تقارير صحفية، عن مرشح مفاجئ لخلافة الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، في ظل الشكوك التي تحاصره خلال الفترة الحالية من الموسم الجاري.

وواصل ليفربول، نتائجه الكارثية مع أرني سلوت، عقب خسارته (3-0) على يد آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا، ليواصل ترنحه، بعد تراجعه للنصف السفلي من جدول الترتيب في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتولى سلوت مهمة تدريب الريدز، خلفًا للألماني يورجن كلوب، واستطاع الهولندي قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لكن منذ نهاية الموسم الماضي، تراجع مستوى ونتائج الفريق.

مرشح جديد لخلافة سلوت في ليفربول

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، هو الخيار المُفضّل لتولي تدريب الريدز، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2027، وهي مهمة لن تكون سهلة.

وفي حال رحل آرني سلوت قبل نهاية الموسم، فمن الممكن أن يتم الاعتماد على يورجن كلوب كخيارًا مؤقتًا حتى الصيف القادم، ثم يتحرك ليفربول لمحاولة التعاقد مع لويس إنريكي كحل دائم.

وأبدى المدرب الإسباني القدير استعداده للتدريب في الدوري الإنجليزي سابقًا، خاصة أنه كان مرشحًا لقيادة توتنهام هوتسبير، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وفاز "اللوتشو" بكل البطولات الممكنة مع باريس سان جيرمان، وقد يشعر بعد ثلاثة مواسم في الرغبة لخوض تحدٍ جديد في مسيرته، بداية من الموسم القادم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر، بعد أن خسر نصف مبارياته الـ 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويتأخر الفريق بفارق 11 نقطة عن أرسنال، المتصدر.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول لويس إنريكي يورجن كلوب آرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
الأهلي

الأهلي

4

بدلاء الأهلي: سيحا - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - محمد أفشة - إمام عاشور - كريم فؤاد - طاهر محمد - حمزه عبد الكريم - محمد شكري

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg