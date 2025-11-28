كشفت تقارير صحفية، عن مرشح مفاجئ لخلافة الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، في ظل الشكوك التي تحاصره خلال الفترة الحالية من الموسم الجاري.

وواصل ليفربول، نتائجه الكارثية مع أرني سلوت، عقب خسارته (3-0) على يد آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا، ليواصل ترنحه، بعد تراجعه للنصف السفلي من جدول الترتيب في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتولى سلوت مهمة تدريب الريدز، خلفًا للألماني يورجن كلوب، واستطاع الهولندي قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لكن منذ نهاية الموسم الماضي، تراجع مستوى ونتائج الفريق.

مرشح جديد لخلافة سلوت في ليفربول

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، هو الخيار المُفضّل لتولي تدريب الريدز، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2027، وهي مهمة لن تكون سهلة.

وفي حال رحل آرني سلوت قبل نهاية الموسم، فمن الممكن أن يتم الاعتماد على يورجن كلوب كخيارًا مؤقتًا حتى الصيف القادم، ثم يتحرك ليفربول لمحاولة التعاقد مع لويس إنريكي كحل دائم.

وأبدى المدرب الإسباني القدير استعداده للتدريب في الدوري الإنجليزي سابقًا، خاصة أنه كان مرشحًا لقيادة توتنهام هوتسبير، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وفاز "اللوتشو" بكل البطولات الممكنة مع باريس سان جيرمان، وقد يشعر بعد ثلاثة مواسم في الرغبة لخوض تحدٍ جديد في مسيرته، بداية من الموسم القادم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر، بعد أن خسر نصف مبارياته الـ 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويتأخر الفريق بفارق 11 نقطة عن أرسنال، المتصدر.