تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة 13 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 12 جولة من الموسم الجديد.

وأسدل الستار على منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة 13 السبت.

وبعد انتهاء أول 12 جولة، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام تشيلسي أقرب ملاحقيه، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما في الجولة 13.

مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

بينما يتطلع ليفربول، حامل اللقب، للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة والعودة إلى مراكز القمة، إذ يحتل حاليا المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 13.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 29 نقطة

تشيلسي - 23 نقطة

مانشستر سيتي - 22 نقطة

أستون فيلا - 21 نقطة

كريستال بالاس - 20 نقطة

برايتون - 19 نقطة

