دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 1
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

تشيلسي يطارد صدارة أرسنال.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 13

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:49 م 28/11/2025
أرسنال وتشيلسي

أرسنال وتشيلسي

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة 13 من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 12 جولة من الموسم الجديد.

وأسدل الستار على منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة 13 السبت.

وبعد انتهاء أول 12 جولة، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام تشيلسي أقرب ملاحقيه، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما في الجولة 13.

مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

بينما يتطلع ليفربول، حامل اللقب، للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة والعودة إلى مراكز القمة، إذ يحتل حاليا المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 13.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 29 نقطة

تشيلسي - 23 نقطة

مانشستر سيتي - 22 نقطة

أستون فيلا - 21 نقطة

كريستال بالاس - 20 نقطة

برايتون - 19 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

تشيلسي أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

