كلام فى الكورة
هالاند يحلق في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 13

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:43 ص 29/11/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 12 جولة من الموسم الجديد، شهدت صراعا مشتعلا بين الهدافين.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 13 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء السبت.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ينفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 14 هدفا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 13.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 9 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 7 أهداف

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 6 أهداف

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي هداف الدوري الإنجليزي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

