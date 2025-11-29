يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 12 جولة من الموسم الجديد، شهدت صراعا مشتعلا بين الهدافين.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 13 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء السبت.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ينفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 14 هدفا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 13.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 9 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 7 أهداف

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 6 أهداف

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا