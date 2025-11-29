المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
صباحك أوروبي.. لابورتا يهاجم ريال مدريد.. صدمة جاكسون.. واعتزال بيانيتش

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:22 ص 29/11/2025
لابورتا رئيس برشلونة

خوان لابورتا رئيس برشلونة

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

بي بي سي

رفض استئناف إيفرتون

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به إيفرتون ضد عقوبة لاعب الوسط إدريسا جانا جي، بعد طرده في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد، بسبب صفعه لزميله مايكل كين.

العقوبة المبدئية للسلوك العنيف هي الإيقاف لمدة 3 مباريات، وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب السنغالي عن مواجهات إيفرتون في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل وبورنموث ونوتنجهام فورست.

عودة أفضل لاعب

يعود كول بالمر، نجم تشيلسي الذي وصفه مدربه إنزو ماريسكا بأنه "أفضل لاعب في الفريق"، للمشاركة مع "البلوز" في الوقت المناسب.
وبات بالمر جاهزا للمشاركة مع تشيلسي في مباراة الديربي ضد أرسنال، بعد غيابه في الفترة الأخيرة للإصابة.

ديلي ميل

صدمة جاكسون

يواجه نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي المعار إلى بايرن ميونخ، وضعا صادما بخصوص مستقبله.

ولا يبدو المهاجم السنغالي قريبا من تلبية الشروط المطلوبة لإلزام بايرن ميونخ بتفعيل بند شرائه من النادي اللندني، الذي لا يبدو جاكسون مستعدا للعودة إليه، مما يثير الشكوك حول مستقبله.

الصحافة الإسبانية

ماركا

لابورتا يهاجم ريال مدريد

وجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة انتقادات لاذعة لريال مدريد وفلورنتينو بيريز.

وقال لابورتا: "لقد تحدثوا عن برشلونة في الجمعية العمومية لناديهم، أعتقد أنها تكشف عن هوس مدريد ببرشلونة".

وأضاف: "دائمًا تجدهم حاضرون كل جلسة في قضية نيجريرا التي يُطيلون أمدها كما لو كانوا يمضغون العلكة لأنهم يعلمون أنها بلا أساس، لكنها طريقة لتبرير أمر غير صحيح".

وأكمل: "برشلونة لم يُقدم رشوة لأي حكم قط، والحكام عمومًا لا يُحابون برشلونة، لطالما يكونوا في صف مدريد، تم احتساب هدفين لهم في المباراة الماضية، كان من المفترض ألا يُحتسب هذان الهدفان، وكان برشلونة سيتصدر الدوري الآن".

مبابي درع ريال مدريد

أثبت كيليان مبابي أنه بمثابة الدرع الحامي لريال مدريد بعد فترة من الضجيج حول الفريق بسبب النتائج السلبية قبل الفوز على أولمبياكوس الهولندي.

وقرر مبابي تولي زمام المبادرة، والسيطرة على مجريات الأمور، وحماية غرفة الملابس، وكانت رسالته مباشرة: "هناك أمور نحتاج إلى تحسينها، علينا حماية اللاعبين والمدرب وجميع أفراد الفريق، فنحن جميعًا في هذا معًا، خففوا من حدة الضجيج، أظهروا الوحدة حتى يشعر بها مشجعو ريال مدريد أيضًا، الهدف الآن هو أن يشعر مشجعو ريال مدريد بأننا متحدون ونسير في نفس الاتجاه".

وهذا انعكس بالفعل على دوره داخل الفريق، لقد سجل مبابي 22 هدفا من أصل 40 هدفًا لريال مدريد.

موندو ديبورتيفو

عودة بيدري

مهد هانز فليك مدرب برشلونة الطريق نحو مشاركة بيدري أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، اليوم السبت، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال فليك: "بيدري سيعود، قد يحصل على بعض الدقائق ولكن لن يبدأ أساسيا ضد ألافيس، إن أمكن سيلعب بضع دقائق في الشوط الثاني".

الصحف الإيطالية

فوتبول إيطاليا

ماتيتا على رادار ميلان

دخل المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا، نجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي، حسابات نادي ميلان الإيطالي، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويرغب أليجري مدرب ميلان في ضم مهاجم جديد، لكن سيتعين على كتيبة الروسونيري دفع مبلغ كبير للظفر بخدمات ماتيتا، بعدما رفض كريستال بالاس عرضًا من مواطنه أتالانتا وصل إلى 40 مليون يورو في الصيف الماضي لبيع المهاجم الفرنسي.

توتو ميركاتو

اعتزال بيانيتش

قرر ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس وروما السابق، إسدال الستار على مسيرته، واعتزال كرة القدم بعمر يناهز 35 عامًا.

ويدرس لاعب خط الوسط البوسني الاتجاه للعمل كوكيل أعمال، بعد أن قرر رسمياً وضع حد لمسيرته الاحترافية، لكنه لم ينشر أي تعليق رسمي على تلك الأنباء حتى الآن، بعد نفي شائعة عودته لصفوف البيانكونيري.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

وداعية كومان

يستعد نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، لتوديع لاعبه الفرنسي السابق، كينجسلي كومان، قبل مباراته في الدوري الألماني أمام سانت باولي.

وخاض كومان لاعب النصر السعودي الحالي، 339 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ، مسجلاً 72 هدفًا ومقدمًا 71 تمريرة حاسمة.

ونال الجناح الفرنسي مع الفريق البافاري كافة الألقاب الممكنة، محليًا وعالميًا، لا سيما الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

بيلد

كريم أديمي والدوري الإنجليزي

يحظى المهاجم الواعد كريم أديمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، باهتمام بالغ من جانب أندية الدوري الإنجليزي، خاصة مانشستر يونايتد.

وفشل مسؤولو بوروسيا دورتموند فى ملف تجديد عقد كريم أديمي، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027 بشكل رسمي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

الدوري الفرنسي يثور على الإنجليزي

شهدت المباريات الأوروبية الأخيرة فوز الأندية الفرنسية على نظيراتها الإنجليزية هذا الأسبوع، حيث تغلب مارسيليا على نيوكاسل 2-1، وباريس سان جيرمان على توتنهام 5-3، بينما فاز ستراسبورغ على كريستال بالاس 2-1.

رغم هذه الانتصارات الثلاثة، يظل السجل العام للأندية الفرنسية أمام الفرق الإنجليزية غير مواتٍ، مع استمرار الصعوبات في تحقيق نتائج ثابتة على المستوى الأوروبي.

فوت ميركاتو

ليون يسجل خسارة قياسية

أصدر نادي أولمبيك ليون بيانه المالي النهائي لموسم 2024-2025، وهو الأخير تحت إدارة جون تكستور، وكشف عن خسارة صافية قياسية بلغت 201.2 مليون يورو.

الرقم يعكس زيادة كبيرة مقارنةً بالخسارة التي سجلها النادي الموسم الماضي والبالغة 25.7 مليون يورو، بارتفاع يصل إلى 176 مليون يورو، حيث تعد هذه الخسارة الأكبر في تاريخ أولمبيك ليون الحديث.

ريال مدريد برشلونة بايرن ميونخ خوان لابورتا كومان بيانيتش جاكسون

