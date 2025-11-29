يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي، إذ يواصل بيراميدز رحلته في دوري أبطال أفريقيا، كما هو الحال بالنسبة للزمالك ولكن ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره باور ديناموز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام السادسة مساءً.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الثالثة عصرًا.

ويضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري الإنجليزي، وذلك في الخامسة مساءً، في لقاء من المنتظر مشاركة عمر مرموش به.

ويلتقي برشلونة مع منافسه ألافيس، ضمن مواجهات الدوري الإسباني وبالتحديد في إطار الجولة الـ14 من عمر المسابقة، وذلك في الخامسة والربع مساءً.

طالع جدول مباريات اليوم السبت من هنا.

أبرز مباريات اليوم السبت

دوري أبطال أفريقيا

- باور ديناموز × بيراميدز - السادسة مساءً (بي إن سبورت اكسترا 1).

الكونفدرالية

- كايزر تشيفز × الزمالك - الثالثة عصرًا (بي إن سبورت 2).

الدوري الإنجليزي

- مانشستر سيتي × ليدز يونايتد - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 3).

- توتنهام × فولهام - العاشرة مساءً (بي إن سبورت 1).

الدوري الإسباني

- برشلونة × ألافيس - الخامسة والربع مساءً (بي إن سبورت 1).