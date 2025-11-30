يواصل نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث عن مدرب جديد، لخلافة الهولندي آرني سلوت، الذي يقترب من الرحيل بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق، محليًا وأوروبيًا.

وتلقى ليفربول الخسارة بنتيجة (3-0) على يد آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا، ليواصل ترنحه، خاصة بعد تواجده في النصف السفلي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتولى سلوت مهمة تدريب الريدز، خلفًا للألماني يورجن كلوب، واستطاع الهولندي قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لكن الموسم الحالي يشهد تراجع مستوى ونتائج الفريق.

مرشح جديد لخلافة سلوت في ليفربول

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوت أوفسايد" فإن ليفربول يراقب بالفعل عددًا من أسماء المدربين لخلافة آرني سلوت، في المهمة الفنية للفريق الأول.

ويرتبط اسم أندوني إيراولا مدرب بورنموث، بإمكانية تدريب ليفربول، حيث قام المدرب الإسباني ذو التصنيف العالي بعمل مثير للإعجاب مع الفريق الأحمر والأسود.

وارتبط اسم إيراولا بالانتقال إلى أحد الأندية الكبرى، خاصة مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، لكن المفاوضات لم تكتمل، أن يحصل على وظيفة أكبر في وقت ما.

وأشاد جيمي ريدناب، لاعب بورنموث السابق، بإيراولا ووصفه بأنه "مذهل" كما دعمه أيضًا للحصول على مهمة فنية مع أحد كبار القارة العجوز.

ووفقًا لموقع "فيشاجيس" الإسباني، فإن مجلس إدارة ليفربول يفكر في الانفصال عن سلوت بعد سلسلة من النتائج الكارثية في الفترة الأخيرة، والتي شهدت خسارة الفريق لتسع من آخر اثنتي عشرة مباراة.

ويفكر الريدز في العودة للمدير الفني السابق، الألماني يورجن كلوب، كأحد الخيارات، إلى جانب التحرك المفاجئ للتعاقد مع الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

ومع ذلك، ربما يكون المرشح الأكثر إثارة للاهتمام هو إيراولا، الذي يبدو أيضًا أنه الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لكتيبة "أحمر ميرسيسايد" في الوقت الحالي.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام، في الدوري الإنجليزي، على ملعب لندن الأولمبي، يوم الأحد المقبل، وفي حال تعثر الفريق سيزيد الضغط على المدرب الهولندي.