كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

جيراسي يشعل منافسة بين كبار الدوري الإنجليزي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:52 ص 29/11/2025
سيرهو جيراسي

سيرهو جيراسي

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، جذب أنظار العديد من أندية الدوري الإنجليزي، خلال الصيف المقبل.

وسجل جيراسي تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في جميع المسابقات مع بوروسيات دورتموند حتى الآن خلال الموسم الحالي، ويبلغ من العمر 29 عامًا.

جيراسي على رادار كبار الدوري الإنجليزي

وبحسب ما ذكره الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج، فقد تألق الدولي الغيني مع دورتموند بشكل لافت هذا الموسم، مما أثار اهتمام أندية آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، في الميركاتو الصيفي.

وأشار بليتينبيرج أيضًا إلى تلك الأندية الإنجليزية تمثل خيارات مميزة للغاية كوجهة مستقبلية للاعب، إلى جانب ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال خبير سوق الانتقالات عبر حسابه بمنصة "إكس": "سيرهو جيراسي لاعبٌ جديرٌ بالمتابعة هذا الصيف، إذ قد يغادر بوروسيا دورتموند".

وأضاف: "لدى المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو فقط، وينطبق هذا الشرط على سبعة أندية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، أرسنال، ومانشستر يونايتد".

ومن المقرر أن يكون هذا الشرط ساريًا خلال يناير المقبل 2026، وهو ما سيكون مغريًا بالنسبة للعديد من الأندية الكبرى.

ورغم تقدمه في العمر، إلا أن جيراسي يعيش أفضل حالاته الفنية في الوقت الحالي، وقد استطاع عددًا من اللاعبين الاستمرار على مستوى عالٍ حتى أواخر الثلاثينيات من عمرهم في الآونة الأخيرة.

ويعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ولوكا مودريتش من أبرز الأمثلة على ذلك، إلى جانب هاري كين (32 عامًا)، والذي يعيش فترة ذهبية مع بايرن ميونخ.

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي

