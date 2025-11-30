أدلى نجم الوسط الإكوادوري موسيس كايسيدو، بتصريحات هامة حول سبب تفضيل الانتقال إلى تشيلسي على حساب أرسنال وليفربول.

كايسيدو انضم إلى تشيلسي في صيف 2023، نظير 115 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من برايتون، بعد منافسة محتدمة من جانب كبار الدوري الإنجليزي على ضمه.

ورفض كايسيدو عرضين، الأول من ليفربول بقيمة 111 مليون جنيه إسترليني، والثاني من آرسنال بقيمة تجاوزت الـ100 مليون استرليني، من أجل الانضمام إلى تشيلسي.

تصريحات كايسيدو نجم تشيلسي

وقال كايسيدو في حوار مع صحيفة "ديلي ميل": "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في مركزي، أنا أبذل قصارى جهدي، لكنني أحتاج أن أُظهر المزيد لأنني أشعر بأنني قادر على تقديم المزيد، سواء بالأهداف أو التمريرات الحاسمة".

وأضاف النجم الكولومبي: "كل شيء يحدث لسبب ما، كنت قريبًا من الانضمام إلى أرسنال، لكنني الآن هنا وأنا سعيد جدًا بذلك، التوقيت كان مناسبًا، انتظرت حتى جاء تشيلسي من أجلي".

وواصل: "الناس سخروا من انتقالي إلى تشيلسي، قالوا إنني اخترت المكان الخطأ، أحيانًا تحتاج إلى وقت للتأقلم مع فريق كبير، كنت بحاجة لذلك، واجتهدت لتقديم كل ما لدي للفريق، خاصة أنه لم يشك بي".

وتابع: "اخترت تشيلسي لأنه يملك طموحات، أريد الفوز بالألقاب مع هذا النادي، أود أن أبقى هنا لفترة طويلة، أريد مواصلة اللعب بهذا المستوى لكن أن أصبح أفضل حتى، أريد المزيد من الألقاب مع هذا النادي".

وأشار: "أشعر بالألم أحيانًا، لقد كنت ألعب وأنا أشعر بالألم، لكنني لن أتوقف حتى أنتهي، أنا لا أستسلم أبدًا لقد اعتدت على اللعب بهذه الطريقة".

وأتم: "ديكلان رايس، الجميع يعرف مدى جودته، ستكون معركة رائعة بيني وبينه، إنها لطيفة جدًا، ومميزة جدًا، وكما قال، نحن نلعب في مراكز مختلفة، الناس يقارنون بيني وبينه، لكنني سعيد جدًا لأنه يقدم أداءً رائعًا".

وفاز كايسيدو مع تشيلسي ببطولتي كأس إنجلترا وكأس العالم للأندية، وأكد اللاعب الإكوادوري حلمه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في المستقبل القريب.