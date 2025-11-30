المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

0 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

0 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

كايسيدو: تعرضت للسخرية بسبب تشيلسي.. ورفضت عروض أرسنال وليفربول

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:38 م 29/11/2025
كايسيدو

كايسيدو

أدلى نجم الوسط الإكوادوري موسيس كايسيدو، بتصريحات هامة حول سبب تفضيل الانتقال إلى تشيلسي على حساب أرسنال وليفربول.

كايسيدو انضم إلى تشيلسي في صيف 2023، نظير 115 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من برايتون، بعد منافسة محتدمة من جانب كبار الدوري الإنجليزي على ضمه.

ورفض كايسيدو عرضين، الأول من ليفربول بقيمة 111 مليون جنيه إسترليني، والثاني من آرسنال بقيمة تجاوزت الـ100 مليون استرليني، من أجل الانضمام إلى تشيلسي.

تصريحات كايسيدو نجم تشيلسي

وقال كايسيدو في حوار مع صحيفة "ديلي ميل": "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في مركزي، أنا أبذل قصارى جهدي، لكنني أحتاج أن أُظهر المزيد لأنني أشعر بأنني قادر على تقديم المزيد، سواء بالأهداف أو التمريرات الحاسمة".

وأضاف النجم الكولومبي: "كل شيء يحدث لسبب ما، كنت قريبًا من الانضمام إلى أرسنال، لكنني الآن هنا وأنا سعيد جدًا بذلك، التوقيت كان مناسبًا، انتظرت حتى جاء تشيلسي من أجلي".

وواصل: "الناس سخروا من انتقالي إلى تشيلسي، قالوا إنني اخترت المكان الخطأ، أحيانًا تحتاج إلى وقت للتأقلم مع فريق كبير، كنت بحاجة لذلك، واجتهدت لتقديم كل ما لدي للفريق، خاصة أنه لم يشك بي".

وتابع: "اخترت تشيلسي لأنه يملك طموحات، أريد الفوز بالألقاب مع هذا النادي، أود أن أبقى هنا لفترة طويلة، أريد مواصلة اللعب بهذا المستوى لكن أن أصبح أفضل حتى، أريد المزيد من الألقاب مع هذا النادي".

وأشار: "أشعر بالألم أحيانًا، لقد كنت ألعب وأنا أشعر بالألم، لكنني لن أتوقف حتى أنتهي، أنا لا أستسلم أبدًا لقد اعتدت على اللعب بهذه الطريقة".

وأتم: "ديكلان رايس، الجميع يعرف مدى جودته، ستكون معركة رائعة بيني وبينه، إنها لطيفة جدًا، ومميزة جدًا، وكما قال، نحن نلعب في مراكز مختلفة، الناس يقارنون بيني وبينه، لكنني سعيد جدًا لأنه يقدم أداءً رائعًا".

وفاز كايسيدو مع تشيلسي ببطولتي كأس إنجلترا وكأس العالم للأندية، وأكد اللاعب الإكوادوري حلمه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في المستقبل القريب.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي موسيس كايسيدو

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

0 1
الزمالك

الزمالك

82

محاولات من كايزر يقابلها دفاع منظم من الزمالك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
