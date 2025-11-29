سقط فريق تحت 18 عامًا لكرة القدم في نادي ليفربول، اليوم السبت، بسباعية نظيفة على أرضه، أمام مانشستر يونايتد.

ويعاني ليفربول على مستوى الفريق الأول هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، ما زاد في الآونة الماضية بالخسارة في 9 من أصل آخر 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات الرسمية.

ليفربول تحت 18 عاما ينهار أمام مانشستر يونايتد

التقى ليفربول بمانشستر يونايتد، على أرضه، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي تحت 18 عامًا.

وشهدت المباراة التي خسرها ليفربول (7-0) أمام مانشستر يونايتد مشاركة اللاعب ذو الأصول المصرية ألفين أيمن أساسيًا، مع الإشارة إلى أنه يميل لتمثيل المنتخب الإنجليزي، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

وكان كل شيء يبدو عاديًا في الشوط الأول، حيث تفوق مانشستر يونايتد بهدفين فقط على ليفربول، قبل أن ينهار صاحب الأرض في النصف الثاني الذي تلقى خلاله 5 أهداف إضافية.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في اكتساح ليفربول إلى ثلاثية جابرييل الذي سجل هاتريك أهداف في الدقائق 43 و66 و90+2 على الترتيب.

الصغار يثأرون

ثأر فريق تحت 18 عامًا في مانشستر يونايتد من ليفربول، بعد قرابة عامين من انهيار الفريق الأول أمام الغريم ذاته، عندما خسر (7-0) في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت المباراة الشهيرة التي تفوق فيها ليفربول بسباعية نظيفة على مانشستر يونايتد شهدت تألقًا لافتًا لمحمد صلاح، إثر مساهمة النجم المصري بـ4 أهداف، حيث سجل هدفين وصنع اثنين مثلهما.