يقدم لكم يلا كورة متابعة مباشرة لمباراة نادي مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، المقامة على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويبتعد مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما يعاني ليدز باحتلال المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة.

مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

يواصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا إبقاء المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، مع الاعتماد على ثلاثية فودين ودوكو وهالاند.

وفيما يلي، تشكيل مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني رايندرز

الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي 2-1 ليدز يونايتد

لم يتأخر مانشستر سيتي عن تسجيل هدف أول في الدقيقة الأولى بفضل تسديدة فيل فودين التي ارتطمت في العارضة قبل أن تستقر في شباك ليدز يونايتد.

ونجح جفارديول في إضافة هدف ثانٍ لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من متابعة لركلة ركنية، فيما أيد الـVAR احتساب الهدف، رغم اعتراضات حارس ليدز.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقًا (2-0) على ليدز يونايتد في مباراة من طرف واحد.

واستطاع البديل كالفيرت لوين أن يقلص الفارق بهدف في الدقيقة 49 بعدما استغل خطأ في دفاع مانشستر سيتي، ليسدد كرة أرضية فشل دوناروما في التصدي لها.