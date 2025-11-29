المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة متأخرة لمرموش.. مانشستر سيتي ينجو من فخ ليدز في الـ+90

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:51 م 29/11/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

نجا نادي مانشستر سيتي من السقوط في فخ ضيفه ليدز يونايتد في الدقائق الـ+90 من المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وليدز مشاركة متأخرة لعمر مرموش عند حدود الدقيقة 89، إذ واصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا إجلاسه على مقاعد البدلاء.

وارتقى مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع ضد تشيلسي.

مانشستر سيتي ينجو من فخ ليدز

لم يتأخر مانشستر سيتي عن تسجيل هدف أول في الدقيقة الأولى بفضل تسديدة فيل فودين التي ارتطمت في العارضة قبل أن تستقر في شباك ليدز يونايتد.

ونجح جفارديول في إضافة هدف ثانٍ لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من متابعة لركلة ركنية، فيما أيد الـVAR احتساب الهدف، رغم اعتراضات حارس ليدز.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقًا (2-0) على ليدز يونايتد في مباراة من طرف واحد.

واستطاع البديل كالفيرت لوين أن يقلص الفارق بهدف في الدقيقة 49 بعدما استغل خطأ في دفاع مانشستر سيتي، ليسدد كرة أرضية فشل دوناروما في التصدي لها.

وتحصل ليدز على ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي بعد مخالفة من جفارديول على كالفيرت لوين.

وتصدى دوناروما لركلة جزاء نميشا الذي تابعها بنفسه في شباك مانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 68، مستغلًا تأخر المدافعين في الدخول إلى منطقة الجزاء.

وحل مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 89.

وكاد مرموش يسجل هدفًا من ضربة رأسية في الدقيقة 90، لكنه أساء توجيه الكرة، ليتصدى لها حارس ليدز يونايتد بكل سهولة، وسط حسرة جماهير مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 90+1، أحرز فودين هدفًا ثمينًا لمانشستر سيتي بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك ليدز.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي عمر مرموش ليدز يونايتد

