فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبرى حول مساعي نادي توتنهام هوتسبير، للانقضاض على صفقة كبرى، قبل مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويحظى الكاميروني الدولي كارلوس باليبا، متوسط ميدان فريق برايتون، بإعجاب كبار الدوري الإنجيزي، خاصة مانشستر يونايتد.

ويعاني باليبا من تراجع حاد في مستواه، منذ أن حاول مانشستر يونايتد التعاقد معه في الصيف الماضي، لكن إدارة النادي السماوي رفضت الأمر، ليوجه توتنهام هوتسبير أنظاره نحو محاولة اقتناص اللاعب.

وبحسب ما ذكرته شبكة "كوت أوفسايد" فإن برايتون ينوي طلب مبلغًا ضخمًا بقيمة 100 مليون يورو، للسماح برحيل باليبا، وهو ما قد يصعب مهمة توتنهام.

وحدد مانشستر يونايتد عددًا من البدائل المميزة في خط الوسط، حال فشل في ضم باليبا، وتتمثل في إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست وجواو جوميز لاعب وولفرهامبتون.

ونوه التقرير بأن مانشستر يونايتد وتوتنهام هما الفريقين الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع باليبا، حيث يحظى اللاعب ذي الـ21 عامًا بتقدير كبير من جانب كلا الناديين.

من جانبه، لا يشعر برايتون بالقلق إزاء تراجع مستوى باليبا هذا الموسم، حيث يُنظر إليه أنه الأخير كاستثمار بقيمة 100 مليون يورو، لذلك لن يتم النظر إلى أية عروض تقل عن هذه القيمة.

وشهد الموسم الحالي مشاركة كارلوس باليبا في 15 مباراة بقميص برايتون، في جميع البطولات، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".