كلام فى الكورة
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 0
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

0 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

مقابل 100 مليون.. توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على صفقة كبرى

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:32 م 29/11/2025
توتنهام

توتنهام هوتسبير

فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبرى حول مساعي نادي توتنهام هوتسبير، للانقضاض على صفقة كبرى، قبل مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويحظى الكاميروني الدولي كارلوس باليبا، متوسط ميدان فريق برايتون، بإعجاب كبار الدوري الإنجيزي، خاصة مانشستر يونايتد.

ويعاني باليبا من تراجع حاد في مستواه، منذ أن حاول مانشستر يونايتد التعاقد معه في الصيف الماضي، لكن إدارة النادي السماوي رفضت الأمر، ليوجه توتنهام هوتسبير أنظاره نحو محاولة اقتناص اللاعب.

وبحسب ما ذكرته شبكة "كوت أوفسايد" فإن برايتون ينوي طلب مبلغًا ضخمًا بقيمة 100 مليون يورو، للسماح برحيل باليبا، وهو ما قد يصعب مهمة توتنهام.

وحدد مانشستر يونايتد عددًا من البدائل المميزة في خط الوسط، حال فشل في ضم باليبا، وتتمثل في إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست وجواو جوميز لاعب وولفرهامبتون.

ونوه التقرير بأن مانشستر يونايتد وتوتنهام هما الفريقين الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع باليبا، حيث يحظى اللاعب ذي الـ21 عامًا بتقدير كبير من جانب كلا الناديين.

من جانبه، لا يشعر برايتون بالقلق إزاء تراجع مستوى باليبا هذا الموسم، حيث يُنظر إليه أنه الأخير كاستثمار بقيمة 100 مليون يورو، لذلك لن يتم النظر إلى أية عروض تقل عن هذه القيمة.

وشهد الموسم الحالي مشاركة كارلوس باليبا في 15 مباراة بقميص برايتون، في جميع البطولات، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد توتنهام برايتون كارلوس باليبا

مباشر
باور ديناموز

باور ديناموز

0 0
بيراميدز

بيراميدز

11

خطأ لصالح دفاع بيراميدز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 1
ألافيس

ألافيس

49

برشلونة يتقدم على ألافيس بهدفين مقابل واحد في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
