الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 0
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

0 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

سجل في الدقيقة الأولى.. 4 أرقام جديدة لفودين مع مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:44 م 29/11/2025
فودين

فودين يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي أمام ليدز

سجل اللاعب فيل فودين 4 أرقام جديدة مع نادي مانشستر سيتي، اليوم السبت، بفضل هدفه في الدقيقة الأولى أمام ليدز.

ويستضيف مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد، ليدز يونايتد، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هدف في الدقيقة الأولى

لم يتأخر مانشستر سيتي عن تسجيل هدف أول في الدقيقة الأولى بفضل فودين.

وسجل فودين هدفه بعد 59 ثانية فقط، بعدما حول عرضية ماثيوس نونيز من لمسة واحدة إلى تسديدة قوية، ارتطمت في العارضة قبل أن تستقر في شباك ليدز يونايتد.

أرقام جديدة لفودين مع مانشستر سيتي

استطاع فودين أن يسجل بهدفه 4 أرقام جديدة مع مانشستر سيتي، بين الشخصية والقياسية، على النحو الآتي..

- سجل فودين أول هدف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الدقيقة الأولى، إذ لم تشهد المسابقة أي أهداف في أول 60 ثانية خلال الجولات السابقة.

- بات فودين ثاني أكثر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد هدفين فقط، خلف النرويجي إيرلينج هالاند الذي أحرز 14 هدفًا.

- أصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يسجل أهدافًا في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ12 هدفًا.

- بلغ فودين هدفه الـ63 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليتجاوز الأسطورة الإيفوارية يايا توريه.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي فيل فودين

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
باور ديناموز

باور ديناموز

0 0
بيراميدز

بيراميدز

9

خطأ لصالح قطة في وسط ملعب باور ديناموز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 1
ألافيس

ألافيس

49

برشلونة يتقدم على ألافيس بهدفين مقابل واحد في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
