سجل اللاعب فيل فودين 4 أرقام جديدة مع نادي مانشستر سيتي، اليوم السبت، بفضل هدفه في الدقيقة الأولى أمام ليدز.

ويستضيف مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد، ليدز يونايتد، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هدف في الدقيقة الأولى

لم يتأخر مانشستر سيتي عن تسجيل هدف أول في الدقيقة الأولى بفضل فودين.

وسجل فودين هدفه بعد 59 ثانية فقط، بعدما حول عرضية ماثيوس نونيز من لمسة واحدة إلى تسديدة قوية، ارتطمت في العارضة قبل أن تستقر في شباك ليدز يونايتد.

أرقام جديدة لفودين مع مانشستر سيتي

استطاع فودين أن يسجل بهدفه 4 أرقام جديدة مع مانشستر سيتي، بين الشخصية والقياسية، على النحو الآتي..

- سجل فودين أول هدف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الدقيقة الأولى، إذ لم تشهد المسابقة أي أهداف في أول 60 ثانية خلال الجولات السابقة.

- بات فودين ثاني أكثر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد هدفين فقط، خلف النرويجي إيرلينج هالاند الذي أحرز 14 هدفًا.

- أصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يسجل أهدافًا في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ12 هدفًا.

- بلغ فودين هدفه الـ63 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليتجاوز الأسطورة الإيفوارية يايا توريه.