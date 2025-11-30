أسطورة ليفربول: رحيل أرني سلوت أصبح مسألة وقت

زعم ديتمار هامان، نجم ليفربول السابق، أن وقت أرني سلوت مع الريدز يقترب من نهايته وسط الأداء المخيب للآمال لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام غدًا الأحد على ملعب لندن، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال هامان في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "سيواجه ليفربول صعوبة كبيرة في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أعتقد أن هذه المشكلات قابلة للحل بسرعة أو بسهولة".

وتابع: "الوضع معقد للغاية لدرجة أن النادي سيناقش بالتأكيد منصب المدير الفني".

وأضاف هامان: "العديد من الأشخاص يتوقون بالفعل لعودة يورجن كلوب".

وشدد: "إذا سألت المشجعين، فمن المؤكد أن الكثير منهم سيقولون: "سيكون هذا شيئًا"

وأشار إلى: "ما مدى احتمالية عودته إلى ليفربول؟ لا أعرف، لكنها ستكون قصة العقد".

وأتم: "النادي قد فكّر بالفعل في مدربين بديلين. أفترض أنهم تحدثوا مع كلوب".

ويعاني ليفربول هذا الموسم مع أرني سلوت، في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.