مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
19:00
كالياري

كالياري

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 2
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
الشباب

الشباب

أسطورة ليفربول: رحيل أرني سلوت أصبح مسألة وقت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:20 م 29/11/2025
سلوت

سلوت

زعم ديتمار هامان، نجم ليفربول السابق، أن وقت أرني سلوت مع الريدز يقترب من نهايته وسط الأداء المخيب للآمال لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام غدًا الأحد على ملعب لندن، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال هامان في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "سيواجه ليفربول صعوبة كبيرة في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أعتقد أن هذه المشكلات قابلة للحل بسرعة أو بسهولة".

وتابع: "الوضع معقد للغاية لدرجة أن النادي سيناقش بالتأكيد منصب المدير الفني".

وأضاف هامان: "العديد من الأشخاص يتوقون بالفعل لعودة يورجن كلوب".

وشدد: "إذا سألت المشجعين، فمن المؤكد أن الكثير منهم سيقولون: "سيكون هذا شيئًا"

وأشار إلى: "ما مدى احتمالية عودته إلى ليفربول؟ لا أعرف، لكنها ستكون قصة العقد".

وأتم: "النادي قد فكّر بالفعل في مدربين بديلين. أفترض أنهم تحدثوا مع كلوب".

ويعاني ليفربول هذا الموسم مع أرني سلوت، في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

 

 

 

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول سلوت كلوب

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
بيراميدز

بيراميدز

83

الحكم يشهر بطاقة صفراء لمحمود جاد بداعي اضاعة الوقت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
