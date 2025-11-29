قفز 6 مراكز.. برينتفورد يهزم بيرنلي في الدوري الإنجليزي

قفز نادي برينتفورد 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بعد تفوقه (3-1) على ضيفه بيرنلي.

والتقى الفريقان على أرض برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

برينتفورد يهزم بيرنلي

ظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين برينتفورد وبيرنلي حتى الدقائق الـ10 الأخيرة.

وفي الدقيقة 81، سجل البرازيلي إيجور تياجو هدفًا من ركلة جزاء، ثم تعادل بيرنلي بهدف من ركلة جزاء أخرى نفذها فليمنج عند حدود الدقيقة 85.

واستطاع تياجو أن يهز شباك بيرنلي مجددًا في الدقيقة 86.

وبات تياجو أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف في موسم واحد مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي، إذ احتاج 13 مباراة فقط، أقل بمباراتين من إيفان توني.

وقضى برينتفورد على آمال بيرنلي بهدف ثالث في الدقيقة 90+2 عن طريق اللاعب دانجو واتارا.

وأصبح برينتفورد في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما يبقى بيرنلي في مراكز الهبوط.