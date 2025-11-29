المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
19:00
كالياري

كالياري

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 2
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
الشباب

الشباب

قفز 6 مراكز.. برينتفورد يهزم بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:31 م 29/11/2025
برينتفورد

برينتفورد يهزم بيرنلي

قفز نادي برينتفورد 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بعد تفوقه (3-1) على ضيفه بيرنلي.

والتقى الفريقان على أرض برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

برينتفورد يهزم بيرنلي

ظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين برينتفورد وبيرنلي حتى الدقائق الـ10 الأخيرة.

وفي الدقيقة 81، سجل البرازيلي إيجور تياجو هدفًا من ركلة جزاء، ثم تعادل بيرنلي بهدف من ركلة جزاء أخرى نفذها فليمنج عند حدود الدقيقة 85.

واستطاع تياجو أن يهز شباك بيرنلي مجددًا في الدقيقة 86.

وبات تياجو أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف في موسم واحد مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي، إذ احتاج 13 مباراة فقط، أقل بمباراتين من إيفان توني.

وقضى برينتفورد على آمال بيرنلي بهدف ثالث في الدقيقة 90+2 عن طريق اللاعب دانجو واتارا.

وأصبح برينتفورد في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما يبقى بيرنلي في مراكز الهبوط.

 

مباراة برينتفورد القادمة
الدوري الإنجليزي برينتفورد بيرنلي

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
بيراميدز

بيراميدز

83

الحكم يشهر بطاقة صفراء لمحمود جاد بداعي اضاعة الوقت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
