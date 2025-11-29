المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباراة الـ5 أهداف.. سندرلاند يقلب الطاولة على بورنموث بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:45 م 29/11/2025
سندرلاند

من مباراة سندرلاند وبورنموث

قلب نادي سندرلاند الطاولة على ضيفه بورنموث، اليوم السبت، من التأخر (2-0) إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

والتقى الفريقان على ملعب النور ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ريمونتادا سندرلاند أمام بورنموث

تقدم بورنموث بهدف من توقيع أمين عدلي في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 15، سجل تايلر آدامز هدفًا من مسافة بعيدة في مرمى سندرلاند، ليتقدم بورنموث (2-0) على أصحاب الأرض.

واستفاق سندرلاند بفضل هدف إنزو لو فيه من علامة الجزاء في الدقيقة 30.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك البوركينابي بيرتراند تراوري هدف التعادل لسندرلاند في الدقيقة 46، ثم أضاف بريان بروبي هدفًا ثالثًا في الدقيقة 69.

وعاد سندرلاند إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما بلغ النقطة 22، بينما هبط بورنموث إلى المركز التاسع بـ19 نقطة.

 

