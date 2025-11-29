شارك اللاعب المصري عمر مرموش، اليوم السبت، في مباراة فوز فريقه مانشستر سيتي (3-2) على ليدز يونايتد ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وبدأ مرموش مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز على مقاعد البدلاء، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة متأخرًا عند حدود الدقيقة 89.

ماذا قدم مرموش أمام ليدز يونايتد؟

واصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا إبقاء مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي، مبررًا ذلك في آخر مؤتمر صحفي بأن الفريق يعيش حالة استقرار، لذا لا يرغب في إجراء الكثير من التعديلات.

وحل مرموش من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي عند حدود الدقيقة 89، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2).

وأهدر مرموش هدفًا لمانشستر سيتي، بعدما أساء توجيه كرة ضربها برأسه في الدقيقة 90، ليتصدى لها حارس ليدز يونايتد على مرة واحدة، فيما لم يحصل على أي فرص أخرى لهز الشباك.

وفيما يلي، أبرز إحصائيات مرموش في فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد..

- اللمسات: 3

- المراوغات الناجحة: صفر من 1

- فقدان الكرة: 2

- الالتحامات الأرضية الناجحة: صفر من 2

- التسديدات: 1

- الفرص الكبيرة الضائعة: 1

- التقييم بحسب سوفا سكور: 6.3