كلام فى الكورة
سجل ثنائية جديدة.. تياجو يطارد هالاند في سباق الهدافين بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:47 م 29/11/2025
تياجو

تياجو من مباراة برينتفورد وبيرنلي

يواصل البرازيلي إيجور تياجو مطاردة النرويجي إيرلينج هالاند في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحمل المصري محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2024-2025، بعدما سجل 29 هدفًا.

تياجو يطارد هالاند

استغل تياجو صيام هالاند في مباراة فوز مانشستر سيتي (3-2) على ليدز.

وفي إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي، استطاع تياجو أن يسجل هدفين لبرينتفورد في لقاء الفوز (3-1) على بيرنلي.

وسجل تياجو رقمًا قياسيًا باسمه في تاريخ برينتفورد، إذ أصبح أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف أو أكثر مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

وحطم تياجو رقم إيفان توني الذي سجل 10 أهداف لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي خلال أول 15 مباراة خلال موسم 2022-2023.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

اقترب تياجو من هالاند في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، إذ قلص الفارق إلى 3 أهداف فقط.

1) إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 14 هدفًا

2) إيجور تياجو من برينتفورد: 11 هدفًا

3) داني ويلبيك من برايتون: 7 أهداف

4) أنطونيو سيمينيو من بورنموث: 6 أهداف

4) جيان فيليبي ماتيتا من كريستال بالاس: 6 أهداف

مباراة برينتفورد القادمة
